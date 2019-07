Sei anni di differenza ma a guardarle potrebbero sembrare tranquillamente gemelle. Parliamo delle sorelle più in voga della televisione italiana, una sorta di Kessler-non Kessler in versione argentina, Belén e Cecilia Rodriguez. La sorellina piccola di Belu, come è chiamata Belén in famiglia, si racconta un po’ a Vanity Fair tracciando le linee essenziali del suo percorso che da Pilar, dove è nata, l’ha portata a Milano.

Cecilia Rodriguez a tu-per-tu con il passato

Il sangue italiano lo hanno sempre avuto dentro ( mamma Veronica ha origini liguri), ma prima di arrivare a Milano l’infanzia l’hanno trascorsa in Argentina. Si racconta un po’ tra amore, famiglia e sogni per il futuro la sorellina di Belén, Cecilia Rodriguez. Fidanzatissima con Moser ormai da tempo – e contro ogni malevola voce – Cecilia è particolarmente soddisfatta della sua vita che la vede ora impegnata tra apparizioni televisive e gli appuntamenti di lavoro per la collezione di costumi da bagno che mette a punto insieme alla sorella Belén.

Il trasferimento dall’Argentina sulle orme di “Belu”

Tirando le somme della sua carriera, altalenatasi tra reality e apparizioni nei salotti “in” italiani, Cecilia Rodriguez si dice “serena“, soddisfatta per tutti i risultati che è riuscita ad ottenere da sé stessa senza dimenticare la fatica e i sacrifici che le sono costati come quando, all’inizio, non avendo permessi dovette fare spola tra Milano e Buenos Aires vivendo praticamente solo “d’estate”. Ora ha 29 anni ma la prima volta che ha messo piede in Italia, trascinata dalla gloria della sorella, ne aveva appena 18: “Adesso sono 7 anni che sono fissa a Milano“. Case di proprietà ancora non ce ne sono ma il desiderio c’è così come quello di poter avere un giorno un pargolo tutto per sé sebbene le coccole ora non vadano sprecate.

L’amore per Moser

A guadagnarci è il piccolo Santiago, il nipote di Cecilia, figlio della sorella e di Stefano De Martino, che lei ama viziare: “L’altra volta mi ha chiesto di portarlo in un negozio di giocattoli, lui sa che può comprarne massimo uno ma con me finisce sempre che ne prende di più“. Il lavoro dunque c’è, l’amore per Moser anche e tantissimo (“Ignazio conosce cose di me che nemmeno pensavo. È entrato nel profondo“), quello che non c’è o che meglio, ha rischiato di non esserci in passato è stata proprio la sorella Belén.

La confessione sulla sorella Belén

Già approdata in Italia, Belén ha dovuto fare inevitabilmente i conti con la lontananza dalla sua famiglia che si è trasferita solo secondariamente, a distanza di anni. Il loro rapporto odierno è ottimale, hanno anche un tatuaggio in comune e condividono insieme tutto, dalla felicità alle piccolezze del lavoro, ma in passato la distanza ha rischiato di metterle in crisi: “In passato purtroppo – racconta Cecilia a Vanity Fair – Mi è venuta a mancare nel periodo per me più complicato, quando cominciavo a diventare donna lei viveva già in Italia. Dopo, quando l’ho raggiunta, nostra madre non viveva ancora a Milano quindi è stata lei a farmi un po’ da madre“.

*immagine in evidenza: fonte/Instagram Belen Rodriguez (dimensioni modificate)