Ieri la notizia terribile della morte di Nadia Toffa, poi una valanga di messaggi, di ricordi, via social. Colleghi, politici e vip desiderosi di dire la loro e lasciare un messaggio. Tra questi anche Alessia Marcuzzi e Carolyn Smith.

Il messaggio di Alessia Marcuzzi

In moltissimi ieri hanno dedicato un messaggio a Nadia Toffa. Non poteva mancare Alessia Marcuzzi, insieme hanno lavorato, gomito a gomito, condividendo risate. La conduttrice si è rivolta direttamente alla Toffa pubblicando una serie di immagini: “Queste sono le foto che ho ritrovato nella nostra chat di whatsapp amica bella. Perche’ tu eri una guerriera si, ma anche un fiore dolcissimo.

Mi mandavi foto di fiori e frasi buffe, sgomento sulle cose folli che accadono in questo mondo e Mai Mai una volta mi hai mandato messaggi tristi. Il nostro bacio meraviglioso chiude la serie delle cose che ho trovato sul telefono con te…. perche’ ridevamo sempre quel giorno. Ed io ti voglio ricordare cosi’“.

Le parole di Carolyn Smith

Carolyn Smith che ha spesso portato in televisione, oltre al suo bellissimo sorriso, il tema della malattia e del cancro, è rimasta molto colpita dalla notizia della morte della Iena. “Sto andando in ospedale per fare il trattamento“, racconta la coreografa che continua la sua battaglia, “e ho raccolto la notizia di una grande donna che ci ha lasciato: Nadia Toffa.

Non esistono parole giuste da usare in queste occasioni. Condoglianze alla famiglia ed ai suoi stretti colleghi. Rimane un vuoto immenso“.