Ieri mattina la terribile notizia della morte di Nadia Toffa. Oggi, dopo i molti messaggi dei molti vip e colleghi, arriva il ricordo della sua famiglia. Il messaggio è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della Iena.

Un messaggio per Nadia Toffa

“Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia,

guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile.

Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi“, comincia così il messaggio della famiglia di Nadia. A corredo delle parole anche un’immagine, dolce, della famiglia stretta in un abbraccio, sorridente. “Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti.

Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti“, concludono.

I funerali della Toffa

Venerdì 16 agosto si svolgeranno i funerali di Nadia Toffa nella cattedrale di Brescia. A celebrarli sarà don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che conosceva personalmente la Iena. Su Facebook ha scritto: “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza“.

E ancora: “Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei fuochi“.