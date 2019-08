Questa mattina la Polizia ha dato esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per 5 persone accusate, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione.

Un incubo lungo 10 anni

Incubo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dove le indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari hanno portato a galla una storia lunga 10 anni. Anni di sevizie e di abusi. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia della donna e sono andate avanti per 7 giorni.

Cosa succedeva alla vittima

Cataldo Pignataro, dirigente del Commissariato di Corigliano Rossano, ha spiegato all’AdnKronos: “Tutto è cominciato da una relazione sentimentale extraconiugale tra la donna albanese ed un uomo, che con il passare del tempo si è trasformata in un vero e proprio incubo“.

I dettagli rivelati descrivono un quadro agghiacciante: “Una relazione sentimentale che si è trasformata in 10 anni di sevizi e violenze con incontri e prestazioni sessuali con altri uomini che si sono protratti nel tempo: sono arrivati a violentare la vittima anche in 20 contemporaneamente. E nella casa dove avvenivano le sevizie sono stati trovati anche strumenti per pratiche sadomaso“.

Le indagini, guidate anche dai racconti della vittima, avrebbero portato al ritrovamento di una piantagione di marijuana.