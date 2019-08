Uscirà il 6 settembre Io sono bella, nuova hit di Emma Marrone che è stata scritta per lei direttamente da Vasco Rossi, da sempre uno degli artisti più amati dalla cantante. La Marrone, inoltre, debutterà il prossimo anno al cinema con Gabriele Muccino, dove ha recitato una scena particolarmente intensa.

Emma Marrone: Io sono bella uscirà il 6 settembre

Mancano poche settimane all’uscita del nuovo singolo di Emma Marrone, Io sono bella, disponibile dal 6 settembre. Questo, ha rivelato la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni, anticipa l’album che uscirà entro la fine dell’anno ed è stato scritto da Vasco Rossi.

Al settimanale, Emma ha rivelato: “Quando Vasco mi ha fatto sapere che aveva scritto una canzone pensando a me ho pianto”. Infatti, Emma ha voluto ringraziare a modo suo il cantante, pubblicando anche una Stories commossa su Instagram sulle note di Una canzone per te, con la didascalia “come se non fossero lacrime mie”.

Il pezzo verrà registrato negli Studi di Los Angeles, dove si sta preparando il resto del disco. Inoltre, la cantante ha deciso di presentarsi allo Stadio Olimpico di Roma per la tappa del suo tour ed ha incontrato Vasco per la prima volta: “Ci siamo studiati e piaciuti.

Lui è umano, anzi superumano. Fa una musica che è verità” ha affermato.

Relax al mare prima dell’uscita dell’album

Emma Marrone si sta godendo un periodo di relax al mare, nella sua Puglia, in compagnia di amici e parenti. La cantante è stata fotografata da Chi e lei stessa ha pubblicato degli scatti che la ritraggono su una barca, intenta a prendere il sole circondata dal mare cristallino. L’ex vincitrice di Amici ha tutti i motivi per festeggiare.

Infatti, oltre all’album di prossima uscita, a febbraio sarà una delle protagoniste de I migliori anni, nuovo film di Gabriele Muccino, dove ha girato una scena particolarmente toccante, quella del parto del suo personaggio, che le ha portato alla mente un episodio doloroso della sua vita e cioè il ricovero in ospedale per un tumore.