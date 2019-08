Emma Marrone a tutto tondo sulla propria carriera e su quella che ha da poco intrapreso come attrice. Non si ferma un attimo la cantante che è piena di energia. Ha parlato del film in cui ha recitato ma ha anche svelato alcune sorprese nel campo musicale per i suoi fan. Grandi collaborazioni e duetti la hanno vista protagonista.

Emma Marrone al cinema

Emma Marrone aveva già anticipato qualcosa all’inizio di giugno, lasciando esterrefatti i suoi fan. Il suo nuovo progetto non riguardava la sua carriera da cantante ma tutt’altra esperienza: quella da attrice. Ha infatti interpretato un ruolo nel film I migliori anni, del regista Gabriele Muccino.

La pellicola dovrebbe uscire nei cinema il 13 febbraio 2020, come già premesso dalla Marrone. Adesso, in una lunga intervista, concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, è tornata a parlare della sua parte nel film. Ha svelato qualche dettaglio in più sulle riprese. Ha parlato della scena del parto che è stata girata in un’ala dell’Ospedale Umberto I di Roma. Oggi è dismessa, ma è la stessa in cui, anni fa, venne ricoverata per il tumore che l’ha colpita nel 2009.

La collaborazione con Vasco Rossi

Per questo progetto la cantante ha avuto lacrime di gioia.

Da sempre Emma è, infatti, una fan sfegata di Vasco. Nell’intervista ha raccontato come è nata la collaborazione, da poco svelata sulla sua pagina Instagram, con la rockstar di Zocca. Per lei, Blasco “fa una musica che è verità“, ha aspettato tanto per conoscerlo perché non si sentiva pronta, ma adesso ha rivelato: “Ci siamo studiati e piaciuti. Non ho mai voluto incontrarlo prima perché era una cosa troppo grande per me e avevo paura di un impatto negativo“. L’incontro tra i due è avvenuto allo Stadio Olimpico di Roma e ora hanno scritto una canzone insieme, con Gaetano Curreri, che si intitola Io sono bella.

Un testo provocatorio che racconta delle ragazze di oggi.

Il viaggio a Los Angeles

Ecco allora che inizia a comporsi il puzzle e ad avere più senso. Probabilmente quel viaggio ad aprile scorso fatto a Los Angeles da Emma Marrone non era solo di piacere. Forse era andata a fare un sopralluogo nel posto dove avrebbe poi inciso, proprio nei giorni scorsi, alcuni pezzi.

Nella città americana, aveva incontrato anche Tiziano Ferro con il quale si erano conosciuti tempo prima in un bar. Sul loro incontro, la cantante ha detto: “È stato amore a prima vista“. A novembre uscirà il singolo del cantante di Latina, Accetto Miracoli, cantato proprio insieme a Emma Marrone, e con Tommaso Paradiso.

Immagine in evidenza: Emma Marrone. Fonte: Instagram