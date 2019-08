L’estate ha l’amabile privilegio di lasciar cadere i veli e di portare alla luce del cocente sole i segreti del gossip più scottanti. Anche chi riesce a godere della penombra, non può fare a meno che finire in prima pagina in agosto come Enzo Miccio, venuto per la prima volta a galla insieme al suo compagno, il misterioso Laurent.

Enzo Miccio, il suo cuore batte per Laurent

“Finalmente conosciamo anche la tua metà” chiosa un utente sotto ad uno scatto arrivato circa 5 giorni fa su Instagram, reso pubblico dal diretto interessato Enzo Miccio. Non è più mistero ormai su chi sia l’uomo che ha saputo rubare il cuore del personaggio più “chic” della televisione italiana, un esperto in moda che certo non avrebbe potuto tollerare cadute di stile.

I due si sono fotografati insieme in quelle della Cote d’Azur, tra le meravigliose calanques di Saint Tropez, non certo un luogo come un altro.

Laurent, “jetaime“

Di lui sappiamo che è un uomo maturo, di bell’aspetto e che si chiama Laurent. Il resto permane di fatto un mistero. Altro dettaglio di cui siamo in possesso, a giudicare dagli hashtag usati dall’italian event planner, è che Enzo Miccio sembra essere particolarmente preso dal suo compagno.

“moiettoi“; “loveyou“; “nousdeux“; “jetaime“: non proprio hashatag a caso che fanno proprio pensare che Miccio sia per ben cotto a puntino.

E poco meno di un giorno fa, un nuovo scatto questa volta non più dalla Francia ma dalla meta costiera turca, Gümüşkaya Sitesi plajı. La coppia, raggiante e spensierata, si è mostrata a bordo mare affettuosamente abbracciata e sulle nouances del rosa. “Un tuffo dove l’acqua è più blu“, scrive Miccio, in preda all’amore che gli auguriamo possa accompagnarlo per lungo tempo.