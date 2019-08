Il 15 agosto 1993 Paola Turci restò vittima di un terribile incidente. Sono passati 26 anni dall’incidente e la cantante pubblica il video della rinascita: “15 agosto. 26 anni fa, una nuova vita“.

Il terribile incidente di Paola Turci

“Il 15 agosto è il mio secondo compleanno“, spiega la cantante che riporta un’intervista a Vanity Fair del 2017. “Sei talmente donna che se ti dicessero che hai le palle, sarebbe un’offesa“, scrive Ermal Meta sotto al video. “Non serve avere attributi maschili per essere forti. È un vecchio (e dannoso) retaggio che ci siamo portati fino a qui ma ora si è capito che le donne sono forti in quanto donne e non manca loro niente, assolutamente niente, vero?

Quanto mi piaci (e quanto ti stimo)“, risponde la cantante. Anche molti altri hanno fatto gli auguri alla cantante per il suo secondo compleanno.

Guarda il video