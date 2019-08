Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, dopo aver ribadito la sua volontà di non partecipare al GF Vip, è volata ad Ibiza col compagno Vincenzo Ferrara dove trascorrerà alcuni giorni di vacanza prima di riprendere l’impegno nel programma dei sentimenti di Canale 5.

Tina Cipollari inseparabile dal compagno Vincenzo Ferrara

Vacanza d’amore per la bionda vamp Tina Cipollari, da anni volto del programma condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. Dopo aver ufficializzato la separazione dall’ex marito Kikò Nalli, padre dei figli Mattias, Francesco e Gianluca, la Cipollari fa coppia fissa con Vincenzo Ferrara, col quale sta trascorrendo un periodo di relax ad Ibiza.

La donna e il compagno hanno reso pubblico da qualche mese il loro legame e sono inseparabili. Tina ha pubblicato un post su Instagram dall’aeroporto dell’isola spagnola, proprio in compagnia di Ferrara. Quest’ultimo è estraneo al mondo dello spettacolo, è un ristoratore di Firenze e pare che il loro rapporto sia stato anche approvato proprio da Kikò. Tina e Vincenzo, d’altronde, sono affiatatissimi. Solo alcune settimane fa, i due sono apparsi raggianti alla festa dei cinquant’anni dell’uomo.

Gli attacchi degli haters

Non solo amore sotto l’ombrellone per Tina Cipollari. Infatti, l’opinionista più amata di Uomini e Donne è spesso bersaglio di polemiche e di attacchi di “odiatori” da web.

Ad esempio, proprio sotto la foto che ritrae la Cipollari ad Ibiza, un utente l’ha accusata di essere notevolmente ingrassata. Ovviamente, il suo commento ha suscitato indignazione da parte dei fan della donna, i quali hanno voluto difendere la loro beniamina da questo tipo di critiche. E, anche chi non stima molto Tina ha voluto comunque ribadire come non si debba attaccare una persona sull’aspetto fisico. La stessa Cipollari, qualche tempo fa, ha rivelato di soffrire di ipertiroidismo. Proprio questo problema di salute sarebbe alla base dell’aumento del suo peso.