A poche settimane dalla fine dell’esperienza del suo ex marito nella casa più spiata d’Italia, Tina Cipollari è alle prese con quanti la vorrebbero tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ipotesi stuzzica i fan della trasmissione e della Vamp, ma le cose non vanno come fantasia vorrebbe. A chiudere le porte a questo orizzonte è la diretta interessata, che sui social ha risposto in modo inequivocabile all’indiscrezione. Dopo i rumors sul suo ingresso nel reality, arriva la stoccata.

GF Vip chiama, Tina Cipollari risponde

Mentre inizia la pausa estiva per i classici format che hanno tenuto compagnia agli italiani negli ultimi mesi, si pensa già alla prossima stagione. Tra i rumors più insistenti delle ultime ore c’è quello che vedrebbe Tina Cipollari concorrente della versione Vip del Grande Fratello.

Un gossip talmente pressante da aver spinto la famosa opinionista di Uomini e Donne a una secca smentita via Instagram. Sulla pagina a lei dedicata, TinaCipollariGrandeAmore, un sondaggio sul possibile ingresso della Vamp ha condensato decine di commenti. Tra questi, anche la replica della stessa ex moglie di Kikò Nalli.





“Tina Cipollari al GF Vip, vi piacerebbe?“: è questa la domanda che ha visto entrare in scena la protagonista del gossip. La risposta è senza filtri: “Sì sì, aspettatemi che arrivo, neanche sotto tortura lo farei!!!“

Sfuma il sogno dei fan

Il sogno dei fan di Tina Cipollari, dunque, è sfumato nel giro di pochi click e il piatto di un’amara verità lo ha servito direttamente l’eterna diva del salotto di Maria De Filippi.

Nessun addio a Uomini e Donne in vista, dunque, come si era ipotizzato a margine delle voci sul suo ingaggio nella rosa di concorrenti del reality show.

La prossima stagione del programma di Queen Mary la vedrà nuovamente grande protagonista, forse ancora alle prese con la sua storica rivale Gemma Galgani. Prima di lei, il clamoroso affondo di Naike Rivelli, che si è scagliata contro il format con parole al veleno.