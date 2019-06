Dopo essersi fatta immortalare nuda, seduta sul wc per criticare l’attuale governo, Naike Rivelli riaccende i riflettori su di sé. Stavolta niente a che fare con questioni politiche, bensì “televisive”. La stoccata è servita in un video in cui la figlia di Ornella Muti fuma con fare provocatorio, nessuna parola ma una didascalia che non dà margini all’immaginazione. “Super fiera di dire no al grade bordello vip“. Il riferimento è alle voci sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip, che dovrebbe avere come conduttore Alfonso Signorini. Nemmeno lui è passato indenne sotto la tagliente lingua dell’attrice.

Naike Rivelli contro il GF Vip

Non c’è alcuna speranza, per i suoi fan, di vedere Naike Rivelli nella casa più spiata d’Italia. Tra lei e il Grande Fratello Vip c’è una distanza abissale, accentuata dalle recenti dichiarazioni polemiche sul format.

La figlia di Ornella Muti, infatti, ha pubblicato un filmato sul suo Instagram e ha espresso la sua totale avversione al reality. Tra i rumors sui concorrenti famosi della prossima edizione, probabilmente condotta da Alfonso Signorini, è spuntato anche il suo (insieme all’ipotesi sulla presenza di Tina Cipollari).

Ma Naike Rivelli ha fatto presto a sgretolare ogni fantasia, commentando programma e presunto padrone di casa con parole di fuoco: “Mediaset Grazie ma non Grazie Come tutti gli anni… SUPER FIERA DI DIRE DI NO AL GRANDE BORDELLO VIP!“.





Ed ecco l’affondo al direttore di Chi: “QUEST‘ANNO CONDUCE SIGNORINI! SI SALVI CHI PUÒ!! Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!“

Il presunto attrito con Signorini

Moltissimi utenti hanno intravisto nello sfogo della Rivelli un certo attrito con Alfonso Signorini. L’edizione 2019 del GF Vip non ha ancora aperto i battenti ma ci sono già parecchie perle di veleno sul fuoco del gossip.

Mentre è ancora caccia al cast definitivo che comporrà la rosa dei concorrenti, la stoccata di Naike Rivelli contribuisce ad alimentare gli interrogativi del pubblico.

La domanda che fa da traino alla querelle innescata dall’attrice è se ci sarà mai una replica da parte del conduttore. Quesito destinato a restare senza soluzione, secondo alcuni, ma le strade del trash, per altri, sono infinite.

*immagine in alto: fonte/Instagram Naike Rivelli (frame video)