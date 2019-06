Non si fa in tempo a “riprendersi” da una edizione che subito si è desiderosi di vederne una nuova, cambiata, deluxe! Parliamo ovviamente del Grande Fratello di cui molti sono già nostalgici nonostante sia trascorsa poco più di una settimana dalla fine del reality. Barbara d’Urso è già a bocca asciutta e anche Matteo Salvini, scherzoso, ha fatto sapere di essere rimasto insaziato da quest’ultima edizione.

Grande Fratello Vip: potrebbe entrare la vamp!

Insomma, il pubblico è insaziabile di confessionali, di nomination e di diatribe gieffine. Tant’è che già si rincorrono numerosi i rumors già sulla prossima edizione che, come si prospetta, sarà deluxe ovvero vip! Manca l’ufficialità ma già iniziano a circolare nomi di papabili conduttori, cognomi importanti di personalità televisive che potrebbero entrare all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tina Cipollari lascia la De Filippi?

Partiamo dalla grande novità – presunta e probabile – che riguarda un possibile concorrente per poi ricapitolare quello che potremmo già sapere sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto rilasciato da VelvetGossip, tra le papabili concorrenti che potrebbero sicuramente attirare l’attenzione nonché rompere gli schemi all’interno della casa potrebbe esserci proprio lei, l’opinionista più controversa di Canale 5. La vamp per eccellenza: Tina Cipollari. D’altronde, la Cipollari è già stata protagonista involontariamente di questa edizione avendo, all’interno della casa del Grande Fratello nip, l’ex marito Kikò Nalli.

Cipollari che viene, Cipollari che va

Parole ufficiali dalla diretta interessata non ne sono trapelate ma si può dedurre con semplicità come, per partecipare al Grande Fratello Vip, la vamp sarebbe quasi inevitabilmente costretta a mettere in standby Uomini&Donne. E qui sorge spontanea un’altra domanda: qualora davvero Tina Cipollari latitasse, Maria De Filippi lascerebbe vacante la sua poltrona o la sostituirebbe? E se qualcuno dovesse mai prendere temporaneamente il posto della Cipollari, chi sarebbe?

Karina Cascella in lizza per sostituirla?

Qualcuno sembra aver già pensato anche a questo e punterebbe tutte le proprie fish sul nome di Karina Cascella. Un azzardo forse alla luce del fatto che proprio l’ex di Uomini&Donne, anche lei opinionista, potrebbe essere a sua volta nella casa o addirittura scritturata dalla Rai per partecipare a Pechino Express. Insomma, se davvero Tina Cipollari entrerà nella casa del Grande Fratello Vip bisognerà pensare a tutte le conseguenze che ne derivano.

Altri papabili concorrenti deluxe

Tirando in ballo altri sostanziosi nomi di papabili concorrenti, il primo da fare è poi sicuramente quello di Ilona Staller che ha fatto sapere di essere “in trattativa”. Per quanto riguarda Sara Affi Fella, anche lei forgiata da Maria De Filippi, il desiderio sembra essere più suo che della produzione del reality ma non è detto che a Canale 5 non vengano candidature spontanee. In bilico tra Pechino Express e il Grande Fratello Vip ci sarebbe anche Giucas Casella, già ex concorrente de L’Isola dei Famosi.

Il timone sembra avere già un timoniere

Per quanto riguarda la conduzione non sembrano esserci quasi alternative per quanto manchi di ufficialità. Pare però che il nome più quotato sia quello di Alfonso Signorini. Un po’ di concorrenza a dire il vero c’è: ci sarebbe anche Simona Ventura, forse non proprio la prediletta e a seguire l’ancor meno quotata Romina Power. Nessun Ilary Blasi ter: la conduttrice pare abbia già rifiutato l’eventuale proposta così come Alessia Marcuzzi.

*immagine in alto: Tina Cipollari. Fonte/Instagram Tina Cipollari (dimensioni modificate)