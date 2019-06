Solo lunedì scorso la regina di Canale 5 si apprestava a condurre l’ultima puntata del suo Grande Fratello, re di ascolti della serata. Il lunedì la serata era del reality e della sua conduttrice Barbara d’Urso. Questo è il primo lunedì di astinenza per Barbarella e per tutti i fan.

Il messaggio di Barbara d’Urso

“Oggi il primo lunedì senza Grande Fratello!!! Quanto mi manca!!! Una settimana fa festeggiavamo con Martina Nasoni una finale pazzesca!!!“, ha scritto la conduttrice su Instagram postando una foto insieme a Martina Nasoni durante i festeggiamenti.





La conduttrice questa settimana sarà ancora in diretta con Live Non è la d’Urso, ma sarà l’ultima settimana di lavoro in onda, poi potrà prendersi il suo meritato riposo. In realtà Barbara d’Urso è una a cui piace molto lavorare, e la cosa pare evidente, quindi le vacanze potrebbero persino essere rimandate per organizzare la prossima stagione, chi lo sa cosa ha in mente la regina di Mediaset.

Il ricordo di Zeffirelli

In questo fine settimana di lutto per il cinema e l’arte, anche Barbara d’Urso si è unita al momento di dolore e cordoglio che i fan hanno espresso in questi giorni. “Ciao ad un grande e indimenticabile Maestro“, ha scritto su Instagram la conduttrice.