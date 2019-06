Martina Nasoni, musa della canzone di Irama La ragazza con il cuore di latta, ieri, ha trionfato al Grande Fratello 16. La 21enne ha voluto dedicare a Barbara D’Urso, che è stata al timone di questa seguitissima edizione con picchi del 42% di share, un messaggio in cui le ha espresso la sua profonda riconoscenza.

Il messaggio per Barbara D’Urso

Martina Nasoni ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare in compagnia della conduttrice del GF, Barbara D’Urso. Nella didascalia dello scatto, la 21enne ha voluto ringraziare la presentatrice dedicandole queste parole: “Grazie di cuore @barbaracarmelitadurso per l’affetto che mi hai sempre dimostrato in questo percorso! È stata un’esperienza incredibile e indimenticabile che retesterà per sempre impressa nella mia mente e nel mio cuore“.

Martina Nasoni è stata proclamata ieri vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. Il suo carattere solare e la sua veracità hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. A complimentarsi con lei commentando il post pubblicato su Instagram in cui appare a fianco di Barbara D’Urso è stata Guendalina Canessa che ha scritto: “Martiiiiii Amoreeeeee sono fiera di te!! Ti voglio tanto beneeeeeee Vittoria super meritata!! Sei una piccola grande donna!!“.

Martina Nasoni e quel sogno di fare parte del mondo dello spettacolo

Martina Nasoni è entrata nella casa del GF raccontando durante il provino della malattia di cui è affetta lei e anche sua madre, la cardiomiopatia ipertrofica, che l’ha costretta a 12 anni a sottoporsi a un intervento per dotare il suo cuore di un pacemaker. Con questa storia di sofferenza alle spalle, Martina Nasoni si è dimostrata sempre come una persona molto forte, forse anche perché è dovuta crescere in fretta, infatti la sua maturità è stata evidente fin dalla prima puntata del GF. In ogni caso, la giovane che è già una modella di successo adesso inizierà una nuova avventura fuori dalla Casa del Grande Fratello e si spera che riesca a trovare spazio all’interno dello star system.