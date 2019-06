Si sa, il palinsesto televisivo estivo è una programmazione a sé, in cui i “programmi ufficiali” vengono mandati in vacanza, per lasciare spazio a trasmissioni più leggere, più adeguate al clima caldo della stagione. D’altronde, lo share è come la scuola: si ha tempo da settembre a giugno per raggiungere i propri risultati, poi spettano le meritate, o meno, vacanze.

Fine di una stagione da record

Più che meritate sembrano essere quest’anno le vacanze che spettano a Barbara d’Urso, punta di diamante della programmazione Mediaset di questa stagione. Conclusa a fine maggio l’avventura di Domenica Live, che ha visto Carmelita “gareggiare” domenica dopo domenica con la zia d’Italia, Mara Venier, e dopo la fine, la scorsa settimana, di uno straordinario Grande Fratello dal punto di vista degli ascolti, la prossima settimana toccherà anche all’ultimo nato in casa Mediaset-d’Urso chiudere i battenti: Live – Non è la d’Urso.





Anche Barbara va in vacanza

Nonostante alcuni rumors avessero parlato di puntate speciali che avrebbero prolungato lo show fino al 3 di Luglio, fonti ben informate dicono, invece, che il programma chiuderà, come previsto, il 19 giugno.

Non si tratta quindi affatto di una chiusura anticipata per Live – Non è la d’Urso. Il programma, anzi, continua a macinare ascolti da record. Un successo quello di Live – Non è la d’Urso che il programma deve, in gran parte, anche all’affaire Mark Caltagirone-Pamela Prati che continua a tenere i telespettatori incollati alla tv, anche davanti ad un divano vuoto.

Pamela Prati non si presenta nello studio nonostante Barbara d’Urso l’attenda a Live-Non è la d’Urso (frame)

Dopo l’ultima puntata della saga, in cui neanche la Prati si è presentata nel suo programma, la d’Urso ha quindi ironizzato così sul suo profilo facebook: “Dopo mesi di incertezze, dubbi, sconvolgimenti il momento più atteso è arrivato: posso intervistare #MarkCaltagirone l’uomo più “ricercato” del pianeta!!! – si legge su Instagram – Lo so che non lo vedete, ma è solo perché il suo outfit è in pendant col mio divano 😂😂😂”.





Da brava regina della

tv, insomma, ha saputo cavalcare anche una situazione paradossale come

quella che si è venuta a creare mercoledì scorso.

Cosa ci aspetta a settembre?

I suoi 2.200.000 followers appena festeggiati possono dormire sereni, anche per il prossimo anno, Mediaset sembra puntare in tutto e per tutto su Carmelita. Pur non essendo stati ancora resi pubblici i nuovi palinsesti televisivi, infatti, la d’Urso dovrebbe essere confermata al timone dell’ormai storico Pomeriggio 5 e del Grande Fratello e tutto fa intendere anche che ci sarà una nuova edizione anche per Live – Non è la d’Urso, oltre alla quarta stagione della Dottoressa Giò.





L’unico programma ancora in forse rimane, quindi, Domenica Live. Che Mediaset aspetti le mosse della Rai per capire se e come si trasformerà il diretto concorrente Domenica In? Quel che è certo è che Barbara d’Urso non intende fermarsi, anzi, sembra stia preparando già altre sorprese e nuovi progetti, ai quali da stacanovista quale si è dimostrata essere, siamo certi lavorerà già durante l’estate.

*immagine in alto: Barbara d’Urso. Fonte/Instagram Barbara d’Urso (dimensioni modificate)