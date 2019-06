I palinsesti Mediaset ancora non hanno confermato il ritorno in tv del Grande Fratello Vip, ma il fatto che sia già scattato il toto-nome per il conduttore-conduttrice che andrà a sostituire Ilary Blasi lascia pochi dubbi a riguardo.

Intanto, accanto al chiacchierato nome di Alfonso Signorni, spuntano altre 2 candidate d’eccezione: Simona Ventura e Romina Power. Mentre esce dalla lista dei papabili il nome di Alessia Marcuzzi, su cui molti avrebbero scommesso.

Mediaset-Rai A/R per SuperSimo

L’indiscrezione è davvero sbalorditiva e a lanciarla è il sito TvBlog che vede Simona Ventura al timone della versione vip del GF, ormai alla quarta edizione. Si tratta di un’eventualità comprensibile vista la stima che SuperSimo si è guadagnata a Cologno Monzese con il successo di Temptation Island Vip.

Simona Ventura

Tuttavia resta una teoria che lascia tutti a bocca aperta, considerando il recente ritorno in Rai della Tigre di Chivasso che da poco ha concluso la sua esperienza a The Voice Italia. Nulla vieta di immaginare che la scorsa di primavera la Ventura abbia fatto un biglietto Mediaset-Rai andata e ritorno. Tra l’altro conosciamo bene la disinvoltura e la professionalità di Simona con i reality. Eppure per lei non troppo tempo fa si parlava di una nuova avventura a Pechino Express. Intanto dopo la notizia della sua probabile presenza al GF Vip è scoppiato il delirio tra i fan, che attraverso i social avrebbero cominciato a chiedere alla conduttrice eventuali conferme.

La tesi Romina Power

Intanto stando a TvBlog ecco che prende forma un’altra teoria per la conduzione del Grande Fratello Vip, che vedrebbe protagonista Romina Power. La conosciamo come cantante e per qualcuno potrebbe essere insolito pensare a lei come timoniera di uno dei programmi di punta Mediaset. Ma non dimentichiamo che Romina ha condotto al fianco di Fabrizio Frizzi Per Tutta La Vita e quindi ha una certa dimestichezza in materia.

Eppure molti non sono convinti di questa scelta, in quanto il reality presenta delle dinamiche e meccanismi televisivi specifici, di fronte ai quali Romina potrebbe trovarsi completamente spaesata. Ma per ora possiamo solo limitarci ad immaginare ciascuno di questi scenari possibili, dal momento che conferme all’orizzonte ancora non se ne vedono.