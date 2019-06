Le indiscrezioni erano emerse durante la standard del Grande Fratello, ma ora la partecipazione di Ilona Staller alla prossima edizione della versione vip del reality show di Canale 5 sembra farsi più concreta in seguito alle indiscrezioni rilasciate dalla ex-pornostar ed ex-deputata.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Vero, Ilona Staller, che in molti ricordano per il nome d’arte Cicciolina, ha rivelato di essere in trattativa per entrare nella casa dalla porta rossa.

Cicciolina al Grande Fratello Vip?

“Sono stata contattata dalla produzione, che mi ha chiesto se io e il mio avvocato fossimo intenzionati a partecipare insieme al reality” ha dichiarato infatti Ilona Staller, spiegando come le trattative siano ancora in atto e che dunque bisognerà aspettare per avere una conferma definitiva.

Che sia giunto dunque il momento in cui anche Cicciolina entrerà a far parte del Grande Fratello Vip? Ilona Staller in passato aveva raccontato di essersi candidata come partecipante alla trasmissione, ma non se n’è fatto nulla. Stando alle sue parole, Cicciolina vorrebbe entrare nella casa più famosa d’Italia “perché mi incuriosisce conoscere gli altri inquilini, così da scoprire le dinamiche che possono nascere all’interno della famosa Casa”.

Si potrebbe però pensare che tra le motivazioni della candidatura di Ilona ci siano anche le difficoltà economiche in cui sembra versare in questo periodo. In seguito alla riduzione del vitalizio, nel suo caso passato da 2000 a 800 euro al mese, Cicciolina ha reagito allestendo un’asta dei propri abiti e oggetti per raccogliere i soldi necessari al pagamento delle bollette e delle spese in generale.

Ilona Staller querela Rocco Siffredi

Nel frattempo, continua la lite che vede protagonisti Ilona Staller e Rocco Siffredi. Quest’ultimo ha parlato male dell’ex-pornoattrice in diverse interviste, cosa che non è andata giù a Cicciolina che ha dichiarato di averlo querelato. “Dovessi vincere la causa vorrei devolvere questi soldi a un centro che combatte la violenza sulle donne”.

*immagine in alto: Ilona Staller. Fonte/Instagram Ilona Staller (dimensioni modificate)