Matteo Salvini si sa che non ama risparmiarsi. Specie nella quotidianità: il suo vivere di tutti i giorni è sicuramente fonte di spunto nonché contenuto immanente dei suoi numerosissimi post. Proprio ieri sera, il vicepremier ha voluto commentare e condividere con il suo parterre di elettori un altro piccolo squarcio di ordinarietà: divano, Barbara d’Urso e metafore calcistiche.

Matteo Salvini tra i milioni di spettatori del Grande Fratello 16

Nessun impegno istituzionale ieri, in tarda serata, per Matteo Salvini. Il vicepremier e leader della Lega si è concesso un po’ di relax e in quei ritagli di tempo si lascia travolgere dalla leggerezza di qualche trasmissione in tv. Momenti che ovviamente ama condividere con i suoi follower social, ma anche unfollower se si tiene conto di tutti i commenti che ha collezionato anche contro di lui.

Così, tra i tanti post che quotidianamente Matteo Salvini pubblica sui social fa capolino anche un frame di Martina Nasoni, la neo vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello 16. “E anche quest’anno è andata! – scrive Salvini su Instagram, facendo fare incursione al Grande Fratello tra post politici e didascalici – Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita“.





Ironia, veleno e compiacimento: 50 sfumature di commenti

La chiosa finale ovviamente è sempre rivolta a chi è già sul piede di guerra, come a smorzare l’entusiasmo di chi è intrepido di contestarlo. Tra i commenti infatti si agita un mare impetuoso di pensieri discordanti. C’è chi la prende sul serio e lo bacchetta, chi con ironia lo segue a ruota e chi invece ci sorride sù, cogliendo l’occasione per ribadire il proprio compiacimento.

“Dai Teo che tra un po’ c’è Temptation Island...“, gli scrive un utente, stando al gioco del vicepremier. “Occhio Matteo che alcuni intellettuali di sinistra possono criticarti perché rimani fino a tardi a guardare la TV ahahhaha. Grande Ministro“, lo sprona un utente-elettore che si compiace di Salvini.

Velenosa Heather Parisi

E poi c’è lei, Heather Parisi con il suo velenosissimo commento, voce di coloro che non si compiacciono di un ministro dedito a commentare programmi televisivi come il Grande Fratello 16.

Azzardo una risposta al dubbio amletico di @matteosalvinimi :

“si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi??”

Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare. H* #GF16 #heatherparisi — Heather Parisi (@heather_parisi) June 11, 2019





“Azzardo una risposta al dubbio amletico di Matteo Salvini: ‘si può stare senza Grande Fratello tutti questi mesi??’Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare“. Una risposta sibillina arriva su Twitter, scritta dalla ballerina e alla quale non è assolutamente detto che Matteo Salvini non risponderà.