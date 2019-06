Protagonista di numerose canzoni, film, romanzi e proverbi, il primo amore è, questa settimana, celebrato anche del magazine di Uomini e Donne. Non si tratta di un primo amore qualsiasi, ma di quello di Gemma Galgani, dama indiscussa del programma di Maria De Filippi.

Sul settimanale, la Galgani ricorda l’estate del 1962, quando, allora 12enne, ha incontrato la sua prima cotta, in vacanza con la famiglia a Moneglia. “Lui abitava lì, era di Moneglia ed era il bello del paese. Era il ragazzo più corteggiato!” e lei non aspettava altro che settembre per poterlo rivedere anno dopo anno.

Inguaribile romantica

“Le passeggiate sul lungomare con l’accompagnamento musicale delle onde che si infrangevano sulla spiaggia, tenersi per mano, un abbraccio e l’abbozzo di un bacetto sulle labbra rappresentavano tutto il mio romanticismo. Mi sentivo al settimo cielo“, racconta. Il primo amore, però, spesso corrisponde anche alla prima delusione. Così è stato anche per Gemma Galgani, che rivela: “Lui si sposò ovviamente con una del posto, e per me fu il primo grande dispiacere e la prima delusione in amore!“.

Sono parole cariche di tenerezza quelle che usa la Galgani e che ancora una volta lasciano trapelare la voglia che ha di vivere un amore romantico, da film.

Delusioni d’amore

Un matrimonio in giovane età alle spalle e una breve simpatia con Walter Chiari: “Più che altro una forte intesa professionale”, così raccontava la dama di Torino in un’intervista a Di Più Tv. E poi l’approdo al programma della De Filippi e i numerosi corteggiatori.

Gemma e Giorgio ballano a Uomini e Donne

Il primo è stato Giorgio Manetti, conosciuto come il gabbiano del Trono Over per il suo spirito libero, con cui però la dama non ha mai avuto una vera e propria relazione. Dopo, la Galgani ha frequentato per un breve periodo Marco Firp, relazione conclusasi con un lapidario “Non mi interessa più!” dello stesso, dopo una sorta di triangolo amoroso tra lui, Gemma e Giorgio Manetti.

E poi Rocco Fredella, con il quale, dopo numerosi tira e molla, è arrivata la definitiva rottura.

L’ultima delusione, in ordine temporale, è quella con Stefano Pastore, con il quale la storia sembra già essersi conclusa.

Chissà se la dama di Torino, ancora in cerca del grande amore, riuscirà a trovarlo nel prossimo corteggiatore.