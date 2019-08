Un rientro anticipato dalle vacanze in Austria per Jean-Claude Juncker, 64 anni, ormai ex presidente della Commissione europea. Il politico lussemburghese è stato operato d’urgenza alla cistifellea, come fa sapere l’istituzione europea in una nota.

Jean-Claude Juncker operato d’urgenza alla cistifellea

L’ex premier lussemburghese è tornato immediatamente nel suo Paese d’origine per un intervento urgente di rimozione della cistifellea. Juncker è stato quindi sottoposto a quella che dovrebbe essere un’operazione ormai di routine, la colicistectomia.

In passato non è mancata la preoccupazione e le speculazioni sulle condizioni di salute di Juncker. Durante la partecipazione a un meeting lo scorso anno è stato visto vacillare, condizione che il suo entourage ha addotto ad un problema di sciatica.

Il politico rimarrà in carica come capo della Commissione fino al prossimo 31 ottobre, quando passerà la palla alla tedesca Ursula von der Leyen.