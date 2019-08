Prima di lui, la parola tronista non esisteva. Probabilmente non esisteva un intero modello di televisione che oggi, invece, la fa da padrone, spalmandosi trasversalmente sui palinsesti nei tantissimi programmi di dating con “gente comune” che – due puntate dopo – è già nei manifesti delle discoteche. Costantino Vitagliano è stato il primo tronista di Uomini e Donne, quello dell’exploit, delle copertine, delle serate a quattro zeri, dei film al cinema. Ma quel successo è ormai un po’ appannato e Costa sarebbe disposto a tornare all’ovile…

Ritorno a Uomini e Donne?

Il business Vitagliano è stato una curva inevitabilmente discendente. Tra le ultime attività da curriculum troviamo infatti l’apertura di una linea telefonica a pagamento e la partecipazione al The Lady di Lory Del Santo.

A riaccendere il sacro fuoco potrebbe essere la scintilla da cui tutto è partito: Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi – oggi assai diverso da quella stagione 2003/2004 a cui Costantino prese parte – è ancora estremamente popolare. Intervistato da Di Più, Vitagliano ha paventato il desiderio di una sua nuova partecipazione: “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino.

Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni”. Costantino ha oggi 45 anni ma, seppur invecchiato, il corpo è sempre quello palestrato, abbronzato e tatuato di un tempo.

Costantino nel 2004

Come eravamo

Nel 2004 Vitagliano scelse Alessandra Pierelli e con lei inizio una storia d’amore mediatica che, manco a dirlo, terminò con una separazione e andò avanti per anni con frecciatine al vetriolo. “Allora pensavo più al successo che all’amore” confessa Costantino che, oggi, affronterebbe l’esperienza ad Uomini e Donne in modo molto diverso: “Penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

E se la Pierelli – dopo alcuni problemi di salute – è oggi felicemente sposata, Costa è ancora un single incallito. Un padre, però, che ha un modo tutto nuovo di vedere la vita: “Da quando sono diventato papà di Ayla mi sono ammorbidito. Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità, sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni”. A scrivere questa nuova storia, sarà la redazione di Maria De Filippi?