Di questi momenti una drammatica notizia che arriva dal Fiorentino che riguarda un bimbo di appena 2 anni. Il piccolo, inglese che si trovava con la famiglia nell’agriturismo in quel di Montespertoli, sarebbe precipitato dalla finestra dello stabile: le sue condizioni sono gravi.

Montespertoli: bimbo precipita dalla finestra dell’agriturismo

Una corsa contro il tempo in questi momenti per salvare il piccolo bimbo di 2 anni precipitato in queste ore dalla finestra di un agriturismo in cui si trovava con la famiglia per trascorrere le vacanze estive. Secondo quanto diffuso dalle fonti locali, il drammatico accaduto si è verificato questa mattina, alle prime luci del giorno intorno alle 7.

Trasferito in elisoccorso al Meyer, è grave

Il piccolo, un bimbo di 2 anni, sarebbe entrato nella stanza dell’agriturismo dove alloggiava la sorellina di 5 anni, si legge su La Nazione, quando all’improvviso sarebbe precipitato dalla finestra. Sempre secondo la fonte, il piccolo si sarebbe diretto verso la finestra incuriosito dalla zanzariera. Nell’intento di toccarla, dopo essere salito sul lettino vuoto vicino a quello della sorellina, si sarebbe sporto eccessivamente e questo gesto avrebbe conseguentemente provocato la sua caduta.

Il piccolo è precipitato a terra dopo un volo di circa 6 metri. Mentre di consumava la tragedia, i genitori si sarebbe trovati nella stanza accanto.

Immediato l’intervento dei soccorritori: il piccolo è stato trasportato con assoluta urgenza in elisoccorso al Meyer di Firenze e al momento sembrerebbe essere molto grave. Indagano intanto sull’accaduto anche i carabinieri di Montespertoli, sul luogo per chiarire la dinamica della caduta.