La puntata di ieri, 19 agosto, del programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1 si è aperta con un omaggio a Nadia Toffa. Il presentatore ha parlato dell’odio sui social ma si è anche commosso nel ringraziare la giornalista scomparsa prematuramente.

Il discorso su come affrontare il dolore

In questi giorni si è assistito a una gogna mediatica davvero accanita contro alcuni vip che non hanno ricordato Nadia Toffa o che non hanno partecipato al suo funerale. Anche Pierluigi Diaco, in apertura della puntata di ieri, 19 agosto, di Io e Te, ne ha parlato: “Nel corso di questi giorni mi è capitato di leggere delle riflessioni, francamente molto gratuite.

In questi giorni oltre alle sincere parole di cordoglio, purtroppo sui media e sui social si è svolto un insopportabile e, permettetemi di aggiungere incivile, e gratuito dibattito sull’opportunità o meno di vivere pubblicamente il dolore“. Diaco ha poi aggiunto: “Noi riteniamo che non sia giusto esprimere giudizi e dare pagelle su come affrontare la sofferenza. Per questo abbiamo deciso di ricordare nuovamente Nadia, a distanza di qualche giorno dalla sua scomparsa, attraverso le parole che le ha dedicato Renato Zero“.

Il post di Renato Zero per Nadia Toffa

Anche Renato Zero, infatti, ha voluto esprimere un pensiero davvero toccante, usando parole giuste e cariche di significato, per la giornalista scomparsa: “Nadia cara, averti avuta qui, anche se per breve tempo, ha significato molto per tanta tanta gente“.

Il cantante, su Instagram, ha continuato: “Un sorriso può essere contagioso. Aiuta chi non trova spesso, lo spunto per godere il vantaggio di una pausa di serenità, in questo povero malconcio pianeta. Qui, dove ormai si condivide appena l’effimero, brevi sprazzi di luce, in una penombra accecante e pericolosa“. E ancora: “Grazie a Dio sei nata. Ti sei fatta conoscere ed amare.

Per fortuna guerriera e testarda. Bella al punto di avere irritato persino la morte, che ora ti piange anche lei. E sicuramente adesso ti starà chiedendo perdono, per non averti risparmiata…“. Ha concluso: “Raccogli anche il mio abbraccio, fatto di rispettoso silenzio e di chiassosa gratitudine. Vivici ancora intorno e dentro dolcissima sorella! Renato“.

Le commoventi parole di Pierluigi Diaco

Nello studio di Io e Te, la lettura di tali parole ha suscitato commozione e un lungo applauso. In seguito, Pierluigi Diaco ha voluto aggiungere un suo personale omaggio. “Vi faccio una confidenza: questa mattina ho ritrovato il carteggio di varie conversazioni consumate con Nadia nell’ultimo anno. È molto difficile per me parlarvene perché in queste conversazioni, sono molto leale, con Nadia ci si confrontava“, con queste parole il presentatore, emozionato, ha iniziato suo discorso. E ha continuato: “Lei era molto delusa dai messaggi che riceveva da alcuni scellerati, senza cuore, che offendevano la dignità di una persona che aveva deciso di condividere il dolore pubblicamente“. Le aveva anche dato un consiglio a tal proposito: “Mi ero permesso di suggerirle di non rispondergli, di non alimentare la polemica perché avrebbe legittimato queste persone“. Ma Nadia Toffa non era così: “Lei con tigna e con sicurezza mi ha detto che non era d’accordo con me, perché voleva che le sue pagine social fossero pulite e per questo rispondeva anche a coloro i quali diffidavano, la apostrofavano con un vocabolario incivile, che non voglio neanche ripetere“. Questo atteggiamento ha fatto riflettere il presentatore che ha concluso il suo ricordo della iena dicendo: “Devo dire che mi sento di chiedere scusa a Nadia per non aver capito che quel suo grido di dolore, di rabbia, era un modo per abbracciare la vita. Quindi grazie Nadia“.

Immagine in evidenza: Pierluigi Diaco ricorda Nadia Toffa durante la puntata di Io e Te del 19 agosto. Fonte: Rai Play