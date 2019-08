Anche il dolore e la morte ai tempi dei social non sono più un affare privato a quanto pare. Dopo la scomparsa di Nadia Toffa, infatti, molti personaggi del mondo dello spettacolo sono stati criticati per non aver omaggiato la iena. La nuova polemica, di questi ultimi giorni, ha riguardato, invece, chi non ha partecipato al suo funerale.

Il ricordo di Nadia Toffa da parte di Ilary Blasi

La morte prematura di Nadia Toffa ha lasciato tutti sconvolti, chi più chi meno, almeno pubblicamente. Molti amici e colleghi, famosi e non, hanno voluto ricordare la giornalista il giorno della sua morte con un post sui social network.

Molti, invece, non ne hanno sentito la necessità o non sono riusciti a esprimere il proprio dolore. Quale che sia la ragione sono stati criticati duramente dai tanti utenti della rete. Nel caso di Ilary Blasi, invece, la polemica è arrivata nei giorni successivi al funerale. Infatti, una settimana fa, la presentatrice ha pubblicato una foto su Instagram in cui stringe la Toffa. A corredo dell’immagine la didascalia: “Tanti ricordi tante serate e tante risate …..così voglio ricordarti cara Nadia. ti abbraccio forte come in questa foto“.

Pioggia di critiche per la presentatrice

Il ricordo della collega non è bastato ai follower che hanno criticato duramente il comportamento di Ilary Blasi.

La presentatrice non ha partecipato al funerale di Nadia Toffa e questo ha mandato su tutte le furie alcuni dei suoi fan. Da qualche giorno, infatti, i post della moglie di Francesco Totti sono invasi di commenti negativi che recitano più o meno tutti uguali: “Sei una falsa“, “Vergognati per non essere andata al funerale di Nadia Toffa“, “Le possibilità economiche per andare al funerale le hai e non sei andata comunque“. E ancora: “Certo ti è dispiaciuto molto, la foto acchiappa like è stupenda ma meglio stare nelle acque di Ponza piuttosto che andare al funerale“.

Fortunatamente c’è chi, in questo mare di odio, prova a esprimere un concetto semplice: “Perché per dimostrare quanto bene hai voluto a una persona devi essere presente al suo funerale?“. Altri hanno scritto: “Evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni per non partecipare al funerale“.

Alcuni dei commenti sotto l’ultimo post di Ilary Blasi. Fonte: Ilary Blasi/Instagram

L’odio ha colpito anche altri vip

Ilary Blasi non è stata l’unica a essere colpita dal vortice di odio che ha inondato Instagram e l’estate di alcuni vip. Proprio in questi giorni, un’altra conduttrice molto apprezzata in Italia, Barbara D’Urso, è stata al centro della stessa polemica. Molti follower l’hanno duramente criticata perché è rimasta in vacanza in Toscana invece di andare al funerale di Nadia Toffa. Fortunatamente, in entrambi i casi, sia la D’Urso che la Blasi, hanno alla base un folto numero di fan che le hanno difese e che hanno provato a ristabilire l’armonia. Un’impresa difficile, ma forse il tempo, come si suol dire, sarà galantuomo e l’odio pian piano diminuirà.

Immagine in evidenza: Ilary Blasi con Nadia Toffa. Fonte: Ilary Blasi/Instagram