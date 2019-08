Barbara D’Urso si sta godendo alla grande il suo meritato riposo. La presentatrice più amata e odiata d’Italia è molto attiva sui social e sta documentando le sue vacanze estive dettagliatamente. Le sue foto in costume stanno facendo impazzire i fan.

L’estate di Barbara D’Urso tra foto in costume e tramonti mozzafiato

C’è chi la ama e chi la odia, sicuramente Barbara D’Urso è la presentatrice più chiacchierata d’Italia. E anche in vacanza fa discutere i fan più fedeli e gli haters sulle sue pagine social. Già all’inizio di agosto una sua foto in costume aveva suscitato ammirazione ma anche molti commenti negativi.

Alcuni utenti, infatti, la accusavano di aver abusato di photoshop per modificare alcune parti del suo corpo. Adesso, però, una nuova foto pubblicata su Instagram ha, forse, fatto ricredere chi l’aveva criticata. Nell’immagine, compare la conduttrice sdraiata in una piscina mentre prende il sole con un costume intero che lascia trasparire le sue magnifiche forme. La didascalia che accompagna il post è: “Oggi tutto il giorno così…si…si.. si…“.

Le vacanze a Capalbio

La D’Urso si trova ancora a Capalbio, in Toscana. Sta trascorrendo una vacanza rilassante nella sfarzosa villa di Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi.

Le moltissime foto pubblicate dalla presentatrice insieme all’ex naufrago, scherzose, rilassate, in spiaggia o in piscina, hanno fatto credere ai più che tra i due ci sia un flirt. Ciò che è certo è che si stanno divertendo moltissimo e stanno ricaricando le pile per la prossima stagione televisiva.

Le critiche dei follower

La sua ultima foto in costume è stata apprezzata da oltre 32mila persone e ha ricevuto più di mille commenti. In moltissimi, però, continuano ad accusarla, tra chi nuovamente tira fuori la storia del fotoritocco e chi l’ha criticata per il comportamento tenuto dopo la morte di Nadia Toffa.

La presentatrice, infatti, non si sarebbe presentata ai funerali della Iena, suscitando l’ira di molti follower che l’hanno definita “insensibile“, “priva di sentimenti“, “falsa“. Alcuni hanno esagerato andandoci giù pesantemente con le offese. Il mondo social, purtroppo, è così: se da un lato ci sono i complimenti, dall’altro si deve fare i conti anche con l’odio. Come tutti i vip, anche Barbara D’Urso, fortunatamente, ha dalla sua parte una schiera di telespettatori e fan che la seguono e la difendono sempre.

Immagine in evidenza: Barbara D’Urso. Fonte: Instagram