Antipatica, simpatica, tutto si può dire di Barbara d’Urso ma c’è un fattore che oggettivamente unisce tutti: il suo fisico. Sul suo corpo non le si può dire nulla se non stilare una decina di disparati complimenti ad elogio di un fisico mozzafiato che a 62 anni riesce a far impallidire delle 20enni. E di questo la reginetta dei record ne è perfettamente consapevole tanto da ricordare a tutti, attraverso post Instagram, che le sue gambe non hanno rivali. Che tutti i commenti negativi siano però solo frutto dell’invidia? Per qualcuno non è proprio così.

Non finiscono qui dunque le critiche per la conduttrice, già ieri presa di mira per il promo di Domenica Live.

Un fisico mozzafiato senza lo zampino di photoshop?

Se qualcuno non la conoscesse potrebbe tranquillamente pensare che quella donna sdraiata a terra in piscina sia una ragazza di poco più di 20 anni. Peccato che Barbara d’Urso di anni ne abbia 62 e non se ne vergogna affatto: d’altronde, chi alla sua età se ne vergognerebbe, soprattutto con quel fisico da invidia.

L’ultimo post di Barbara d’Urso continua a conquistare mi piace minuto dopo minuto così come commenti. Tra questi però si insinuano i complottisti: coloro che di fronte a così tanta e sospetta perfezione traballano, permangono incerti e sollevano qualche dubbio su quelle gambe longilinee, a volte troppo chiare, a volte troppo “limate”, quasi come se qualcuno ne avesse delineato i confini con un cursore.

Gambe, braccia, piedi: le teorie

“Dai, almeno un ritocco fatto bene.. il braccio sinistro sottilissimo… non si può guardare“, scrive un utente facendo notare un’evidente anomalia che però, fino a prova contraria, potrebbe essere dato dall’effetto ottico dell’acqua. Come piccoli funghi, nei commenti spuntano poi ragguagli agli “ingenui” osservatori: “Guardate il piede a sinistra….“, e ancora “Quanto porti di scarpe il 45?

Dovevi ritoccarla meglio la foto! Almeno più credibile! Fai le prove prima di pubblicare le favole in cui solo tu ci credi“, “Ma quanto è lungo il braccio?“, “É talmente ritoccata la foto che il braccio disteso sembra malformato. Ridicola!!!“. Critiche che non risparmiano nessun dettaglio.

*immagine in alto: Barbara d’Urso. Fonte/Instagram Barbara d’Urso (dimensioni modificate)