Tra i flirt più improbabili di questa estate ce n’è uno che merita di diritto il podio. Parliamo della presunta liason tra Barbara d’Urso e Filippo Nardi che – stando a quanto documentato sui social – si starebbe “consumando” tra le coste toscane. Il condizionale è d’obbligo, ma ad osservare certe immagini si fa fatica ad essere cauti. E poi ci sono dei precedenti: Nardi che “invita” la d’Urso a spogliarsi, la complicità nella villa di lei e – adesso – anche le vacanze insieme. Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova.

Scomodiamo anche la giallista più famosa di tutti i tempi, anche se siamo nell’ambito della cronaca rosa. Ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Le vacanze insieme

Dal mese scorso, la conduttrice più “illuminata” di Canale 5 e il concorrente di reality per professione sono praticamente inseparabili. Dopo essere stato ospite a casa di lei a luglio, Filippo Nardi ha deciso di ricambiare l’invito e di ospitare Barbara d’Urso nella sua lussuosa residenza di Capalbio. Tra un bagno in piscina e un aperitivo in terrazza, tra la conduttrice di Domenica Live e l’ex isolano pare esserci grande complicità. #rideresempre è l’hashtag che la d’Urso sta utilizzando per accompagnare i suoi fotoracconti su Instagram.

In uno di questi, si vedono proprio la d’Urso e Nardi giocare in piscina insieme a un terzo “incomodo”: Alessandro Di Sarno, comico, ex iena ed inviato di Quelli che il calcio.

Barbara d’Urso e Filippo Nardi in piscina

I fan non apprezzano

Ma se la d’Urso pare divertirsi come una bambina, i suoi fan sui social non ricambiano gli stessi sorrisi. Tanti hanno mostrato una certa perplessità nei confronti di questa “amicizia”, così come la d’Urso si affretta spesso a precisare. E non sono mancate le critiche. C’è chi le scrive: “Ma che fai, a 65 anni ti metti con tuo figlio?” e che invece – alludendo a Nardi come a un toy boy – replica “Una bambina con i suoi giocattoli!”.

In realtà Filippi Nardi porta già 50 anni sulle spalle, mentre la d’Urso dimostra una quindicina di anni in meno dei suoi 62. Ma le critiche per la d’Urso non sono concentrate solo su Nardi. A rovinarle la vacanza sono anche i centinaia di utenti che la accusano di non essersi presentata ai funerali di Nadia Toffa.