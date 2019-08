Uno scenario apocalittico purtroppo reale, drammaticamente reale. L’Amazzonia sta bruciando sotto gli occhi di una popolazione inerme che per quanto ci provi non sa contrastare la brutalità delle fiamme che mangiano terreno veloce, restituendo cenere. È difficile mappare in questi momenti i numerosi incendi che stanno mettendo in ginocchio il polmone verde della Terra, 9500 solamente nell’ultima settimana. Le immagini che arrivano da San Paolo sono allarmanti.

L’Amazzonia brucia, San Paolo si eclissa

Nell’ultima settimana sono circa 9.500 gli incendi che hanno iniziato a divampare e oggi sembra quasi impossibile riuscirne a tenere il conto. Le immagini più catastrofiche arrivano da San Paolo, una delle più grandi città del Brasile.

Ieri pomeriggio intorno alle 15, pieno pomeriggio, il cielo ha iniziato ad oscurarsi, una notte artificiale frutto di una corrente di vento che ha sospinto la coltre di fumo provocata dagli incendi. Un cielo buio che ha seminato il panico, simbolo di una devastazione silenziosa che non sta avendo la giusta attenzione mediatica.

La città è buia ma è pieno pomeriggio

C’è anche chi come Francis Maxwell attira l’attenzione con l’inganno: “Wow, che meravigliosa fotografia di San Paolo di notte giusto? Sbagliato – scrive su Twitter, allegando lo scatto che raffigura il cupo cielo sulla città brasiliana – Sono esattamente le fott**e 2 di pomeriggio.

Il fumo proveniente dai roghi in Amazzonia hanno avvolto la città nell’oscurità. I polmoni della Terra sono in fiamme e noi siamo il cherosene“.

Wow, what a beautiful picture of the #SaoPaulo skyline at night right?



Wrong. This is at f*cking 2pm in the afternoon. Smoke from the burning amazon cloaked the city in darkness.



The earths lungs are on fire, and we're the kerosine. #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/N7wkBGlRpZ — Francis Maxwell (@francismmaxwell) August 21, 2019

L’allarme dell’Inpe

Anche la Nasa nelle scorse settimane avevano lanciato un allarme dall’alto dello spazio, da dove era possibile osservare i numerosi incendi. Gli incendi in Amazzonia non sono certo una novità ma “lo Stato di Amazonas, in particolare, ha visto un’attività d’incendi ben sopra la media durante agosto“, ha commentato Partington come riportato da Vice.

The #AmazonRainforest has been burning for 3-weeks straight and there is very little media coverage.



The second image is São Paulo, Brazil during the day. If you want to know what the apocalypse looks like, this is a small glimpse. pic.twitter.com/xFlxZPIiOK — Zohir (@ZohirZo) August 21, 2019

Si parla in tutto il Paese di numero incendi record, come denunciato anche dall’Inpe, Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile: secondo le stime dell’Istituto, gli incendi sarebbero aumentati dell’83% dall’inizio di gennaio ad oggi, rispetto all’anno passato.

Yesterday the smoke from The Amazon Rainforest fires reached São Paulo and there’s almost a 2,400km distance between these two places. pic.twitter.com/XY6ITQ38Cz — hannah 🚀 (@negativiq) August 21, 2019

The smoke is so bad it turned São Paulo Brazil’s afternoon into midnight! pic.twitter.com/shnjuacDm0 — Matthew Lush (@MatthewLush) August 21, 2019

*immagine in alto: San Paolo. Fonte/Twitter