Il gossip aveva già iniziato a trapelare ma come si suol dire, di fronte ai tanti del “se non vedo non credo“, carta canta! A pubblicare la foto del bacio galeotto tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano è stato il settimanale Chi, che già aveva visto lungo sulla neo coppia ora uscita allo scoperto!

Eleonora Pedron e Troiano: beccati!

De Devitiis è ormai solo un vecchio ricordo per Eleonora Pedron. L’ex Miss Italia ha ufficialmente voltato pagina e volta leggiadra tra le braccia dell’attore Fabio Troiano. D’altronde, all’indomani del gossip, i diretti interessati non avevano avuto premura né di confermare né di smentire, un potenziale silenzio assenso che oggi trova tutta la sua ragion d’essere.

Esplode la passione in riva al mare

Proprio Chi infatti ha reso pubblici i passionali baci roventi che i due si sono scambiati in quel di Pantelleria, dove la Pedron e Troiano si stanno godendo una vacanza lontano dagli sguardi indiscreti. Ormai il dubbio non ha più motivo di esistere: la Pedron e Troiano possono anzi considerarsi, a scapito invece di altri flirt solamente presunti, coppia dell’estate 2019, una vera rivelazione che tutti si augurano possa perdurare nel tempo. C’è da dire che, a giudicare dagli scatti, sebbene la conduttrice e l’attore non si conoscano da troppo tempo, la chimica sia alle stelle.

Spulciando però i profili privati di Pedron e Troiano, si potrebbe dire “tutto tace”.

Ma sui social, tutto tace

Di lei, a giudicare dal profilo, si può solamente dire che sicuramente sta trascorrendo qualche rilassante momento in vacanza proprio a Pantelleria e che il suo viso suggerisce una certa spensieratezza. Anche di lui non si può sapere molto, anzi meno che della Pedron: si può notare lo sfondo marino che fa credere si trovi al mare ma non è dato sapere quale. Insomma, se non fosse stato per i paparazzi, se la sarebbero scampata!

*immagine in alto: fonte/Chi (dimensioni modificate)