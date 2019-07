Forse sì, forse no anche se, a detta delle penne rosa più informate, Eleonora Pedron avrebbe un flirt tenuto segretissimo. Non più di 2 mesi fa riportavamo la notizia di un presunto – forse solamente sperato da molti – ritorno di fiamma tra Eleonora Pedron e Max Biaggi. Un gossip mai più confermato e che viene ora messo in discussione con un nuovo “colpaccio”: pare infatti che la Pedron stia mantenendo il riserbo sul flirt con Fabio Troiano.

Eleonora Pedron, sfuma il ritorno di fiamma con Biaggi

L’indiscrezione arriva dalla voce più autorevole in fatto di gossip, quella di Chi.

Il settimanale si è recentemente occupato delle relazioni amorose di Eleonora Pedron che, contrariamente a quanto sperato da molti, non sarebbe sulla via di alcun ritorno di fiamma. Anzi, ad attenderla al largo sembra ci sia più un mero giro di boa, un volta pagina che tuttavia al momento sembra voler particolarmente segreto.

La sospetta e segreta relazione amorosa con l’attore torinese

Addirittura secondo Chi, il flirt non sarebbe nemmeno troppo recente. Da tempo sembra che la frequentazione tra l’ex miss Italia e l’attore torinese tessa le sue fila. Archiviata la questione “Max Biaggi”, Eleonora Pedron è pronta a compiere di nuovo il grande passo?

Dai diretti interessati non arriva alcuna conferma così come non è mai arrivato nemmeno il sentore o il sospetto che i due si potessero frequentare.

Secondo quanto riferito da Chi però, gli indizi ci sarebbero eccome, solo da non ricercare sulle loro pagine personali. Pare infatti che l’attore abbia deciso di lasciare, e non da molto, la sua storica fidanzata. Un elemento in più in mano agli agenti del gossip che va ad avvalorare l’ipotesi che tra i due ci sia del tenero? Lo scopriranno i paparazzi!

