Emma Marrone non ha mai fatto mistero del suo sentirsi appagata anche da single, e ha dichiarato spesso di non sentire come ‘soffocante’ la necessità di un uomo al proprio fianco. Archiviate le pagine romantiche con Stefano De Martino e Marco Bocci, da tempo non la si vede in odore di innamoramento, ma gli ultimi rumors rimandano a una realtà ben diversa e molto più accattivante. L’artista salentina infiamma le cronache rosa in compagnia del modello norvegese Nikolai Danielsen, insieme a lei a Capri in alcuni suggestivi scatti di Chi. È l’alba di un nuovo amore? I fan iniziano a crederci.

Un nuovo fidanzato per Emma?

È questa la domanda, stuzzicante e pressante, che i fan si trovano ad affrontare dopo i recenti scatti pubblicati dalla rivista Chi. Immagini che rimandano all’ipotesi di un nuovo amore per Emma Marrone, in un’estate 2019 che ha già il sapore della novità con una canzone firmata da Vasco Rossi.

La cantante, infatti, ha messo in cantiere un album di inediti che uscirà tra pochi mesi e che contiene il brano scritto dal rocker di Zocca (intitolato Io sono bella). Si tratta di una piacevolissima avventura artistica che sembra accompagnarsi a una svolta sul piano sentimentale, almeno secondo le suggestioni innescate dalle immagini diffuse dal settimanale di Signorini.

Emma è stata paparazzata in barca a Capri, in compagnia dello statuario modello norvegese Nikolai Danielsen. Il nuovo fidanzato della stella della musica italiana risponderebbe proprio a questo nome.

Chi è Nikolai Danielsen

Ma chi è il bel Nikolai di cui tutti parlano? Originario della Norvegia, avrebbe 38 anni e la sua carriera in passerella, seppur relativamente ‘giovane’, ha già un suo posto in prima fila nel fashion system.

Modello dal fisico mozzafiato, sarebbe uno dei più richiesti da maison di punta su scala internazionale (come Dolce & Gabbana) e avrebbe anche un passato da pugile alle spalle.

Uno degli indizi più ‘forti’ a favore di una romantica intesa con Emma? Un post del norvegese sul suo Instagram, che li vede insieme nella magica cornice di un’uscita in barca. Poi ancora like e commenti reciproci che, sebbene non espliciti, hanno tutto il sapore dell’intesa di coppia.

*immagine in alto: fonte/Instagram Emma Marrone, dimensioni modificate