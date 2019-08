C’è chi la crisi in estate la trova, come il governo, e chi invece d’estate la crisi la supera, come Lapo Elkann. Momenti finalmente felici per l’imprenditore di successo che sembra finalmente aver ritrovato un sorriso autentico grazie all’amore. Lei si chiama Laila, ed è una bellissima modella.

Il rampollo sulla via dell’amore

Dopo una vita altalenante tra successi e tormenti, anche Lapo Elkann sembra aver trovato la quiete. L’imprenditore sembra infatti aver superato il passato, lasciato alle spalle per fare spazio alla virulenta forza dell’amore per una modella. Lei, come svela pubblicamente il settimanale Oggi, è una donna dall’aspetto meraviglioso e che sembra poter già assumere su di sé il merito di aver fatto tornare a splendere il rampollo di casa Agnelli.

Vacanze insieme e fughe a Londra

Oggi ha il merito di aver svelato per primo al pubblico il volto della modella di origini africane, dai folti capelli ricci. Di lei però sembra si sappia pochissimo, chiusa nel riserbo: è noto che abiti a Londra, dove Lapo l’ha raggiunta, e che abbia recentemente trascorso le proprie vacanze a Sankt Moritz proprio con lui. Insomma, niente da fare per un’altra modella, Tanya Frolova: l’aitante russa non è riuscita a fare breccia nel cuore di Lapo Elkann e chissà invece se ci riuscirà Laila.

Di lui e Laila non esiste un album fotografico ma solo un fugace scatto che li ritrae insieme, molto sorridenti avvolti in un’aura di complicità che sembra distinguersi nettamente. Che sia la volta buona? Sarà Laila a mettere a posto i cocci dell’ambito Lapo? Non è dato sapere troppo ed è risaputo che gli Agnelli non amano avere troppo puntati verso la loro vita privata i riflettori. Tutto quello che possiamo fare è aguzzare la vista, sia mai non sfrecci accanto a noi una Ferrari con loro a bordo.

*immagine in alto: Lapo Elkann e Laila. Fonte/Oggi