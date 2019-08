Lorella Cuccarini si prepara a una stagione televisiva che la vedrà alla guida de La vita in diretta. In una lunga intervista al settimanale Chi ha parlato anche del difficile rapporto con Heather Parisi.

Il futuro a La vita in diretta

Lorella Cuccarini ha accettato subito la proposta della Rai: “Quando il direttore di Rai1 Teresa De Santis mi ha comunicato di aver pensato a me per ‘La vita in diretta’, non ci ho pensato un secondo a dirle sì. In fondo è arrivata al momento giusto. A 54 anni penso di avere la maturità giusta per affrontare qualsiasi tematica. E poi con me ci sarà Alberto Matano.

Una bella persona, oltre che un grande professionista. Con lui mi sento sicura“. Si sa che i conduttori devono anche buttare un occhio agli ascolti: “Gli ascolti sono importanti ma la premura, sia mia, sia di Alberto, risultati a parte, è che il programma sia in sintonia con il pubblico da casa e con la rete. È giusto mettersi in discussione e competere serenamente, ma non dobbiamo dimenticarci che parliamo di un programma che è stato, per anni, leader assoluto nella sua fascia oraria e che ha tutte le carte in regola per tornare a esserlo“.

La Cuccarini e la diatriba politica

Alcune delle sue dichiarazioni sono state riportate su molti giornali e commentate duramente da Heather Parisi: “Ho detto di essere sovranista perché amo il mio Paese e perché penso che debba riappropriarsi della sua capacità di scegliere, visto che ultimamente non è stato così. Questo, da alcuni, è stato percepito come un qualcosa di brutto, mentre io non ci vedo nulla di male e, al netto di tutte le polemiche, lo ridirei senza alcun problema“.

Intanto lei non capisce la vecchia rivalità con Heather Parisi da dove arrivi: “Dovrebbe chiederlo a lei. Personalmente faccio davvero troppa fatica a spiegarmelo.

E in questi giorni di relax, voglio pensare solo alle cose belle“.