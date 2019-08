Baci sotto il sole, e non solo: per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi anche una lite durante la vacanza in Sardegna, paparazzati nel bel mezzo di quella che sembra un’accesa discussione di coppia. Gli scatti del settimanale Diva e Donna dipingono un ritratto meno roseo della loro fuga al mare, tra volti arrabbiati e gesti che hanno tutto il sapore dell’attrito. Cosa avrà scatenato il diverbio? Non è dato saperlo, ma è certo che la conduttrice non ha mai negato di avere un rapporto di ‘alti e bassi’ con il suo maritino.

Lite tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Sarà colpa della gelosia (che fa vivere Michelle sul ‘chi va là) oppure di qualche altro fattore ignoto, ma la lite tra la Hunziker e Tomaso Trussardi non passa inosservata.

A immortalare il diverbio è stato il settimanale Diva e Donna, che con alcuni scatti documenta uno scambio di battute dal tenore decisamente poco romantico.

In amore non è sempre tutto rose e fiori, e i coniugi sembrano non discostarsi di un millimetro dal normale ménage coniugale fatto di momenti buoni e altri, comunque fisiologici, meno ‘dolci’.

Così, anche per la conduttrice e il marito ci sono parentesi di confronto e ‘scontro’, come quella immortalata dai paparazzi durante la loro vacanza in Sardegna.

Il litigio, esploso in acqua per cause che probabilmente resteranno avvolte nel mistero, ha catturato i flash dei fotografi restituendo al gossip un’istantanea incandescente.

Un amore unico, un rapporto come tanti

Quello tra Michelle Hunziker è un amore unico, da favola, ma ancorato all dinamiche di un rapporto ‘normale’ e quindi identico a tanti. La stessa conduttrice non ha mai fatto mistero della natura ‘litigarella’ della loro unione.

Niente di irrecuperabile, ovviamente, anche perché bastano pochi minuti e per la coppia (come in Sardegna) torna il sereno.

Al settimanale F, Michelle aveva parlato apertamente dei contrasti frequenti con suo marito: “Noi siamo partiti litigando, ma tenendoci per mano abbiamo percorso parecchi chilometri (…). I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica“.

