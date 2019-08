Ieri sera a Ponte Galeria, Roma, una 17enne è precipitata per 3 metri in un garage sotterraneo dopo che una grata sul marciapiede su cui stava passando ha ceduto.

Precipitata in garage sotterraneo

Un volo di 3 metri poco prima la mezzanotte di ieri sera in via Santa Teresa di Gallura. La ragazza, che ha 17 anni, è stata subito soccorsa da alcune persone che hanno chiamato il 118. I soccorritori l’hanno portata all’ospedale San Camillo, dove è stata ricoverata in codice giallo, nel reparto maxillo facciale. La 17enne ha infatti riportato delle ferite al volto e potrebbe anche essere operata.

Il caso potrebbe non essere isolato. Al momento indagano i carabinieri della stazione di Ponte Galeria che sono intervenuti sul posto dopo l’accaduto. L’area è stata posta sotto sequestro.