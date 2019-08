Giucas Casella ha fatto un appello disperato alla sua cara amica Mara Venier. Il mago non capisce perché il loro legame, che dura da anni, si sia interrotto. In un’intervista si è confidato sul rapporto al quale tiene molto ma ha anche raccontato di quando ha scoperto le sue “qualità“.

Giucas Casella chiede perdono all’amica di vecchia data

Alcune estati fa Giucas Casella e Mara Venier si erano ricongiunti dopo un litigio che li aveva allontanati. Da quel momento sembrava che le cose si fossero sistemate e che tra i due fosse tornato il sereno. Ma, stando a quanto rivelato dal mago in una lunga intervista concessa a Nuovo, potrebbe non essere così.

Casella, infatti, ha rivelato che l’amica di vecchia data non l’ha mai invitato a Domenica In. Il motivo potrebbe essere la costante presenza nel “programma concorrente” presentato da Barbara D’Urso. Per questo l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha deciso di chiedere scusa alla Venier e ha iniziato l’intervista con queste parole: “Mara perdonami! Non mi hai mai invitato a Domenica In perché sono andato da Barbara d’Urso a Domenica Live su Canale 5?“. Ha poi aggiunto: “La nostra amicizia non può finire così. Vorrei tanto rivederti“.

La scoperta delle sue “qualità“

Il mago ha poi ricordato, attraverso il settimanale, alcuni momenti della sua infanzia: “Ho scoperto a sei anni la mia qualità.

Mia madre, che si chiamava Sara, era sordomuta. lo comunicavo con lei solo a gesti“. Sulla sua famiglia ha aggiunto: “Non conoscevamo il linguaggio dei segni, eravamo una famiglia povera, anzi poverissima: mia madre era casalinga e papà un semplice muratore“. Poi, l’episodio scatenante: “Quando avevo sei anni, sono caduto dentro a un pozzo in campagna e ho chiamato la mamma tramite la forza pensiero“.

Il legame con Mara Venier

Giucas Casella ha spesso raccontato di essere riconoscente a Mara Venier per averlo fatto emergere.

Anche in questa occasione non si è tirato indietro: “Lei è stata quella che nel 1994 mi portò a Domenica in dopo un momento di difficoltà e mi fece tornare a galla con certi esperimenti estremi, che furono premiati dagli ascolti“. Inoltre: “In quel periodo in Rai non era semplice mettere in atto certi numeri di ipnosi. Io, però, volevo farli e lei me ne dava la possibilità, appoggiandomi e sostenendomi sempre“. Infine, il mago ha rivelato: “Purtroppo mi manca molto e spero di sentirla presto. Se dovesse chiamarmi, io correrei subito da lei“. Sarà davvero la volta buona per un chiarimento definitivo tra i due? E la zia Mara è sul serio arrabbiata con l’amico per la partecipazione al programma della D’Urso o si tratta di vecchi dissapori? Nel frattempo Giucas Casella è conteso tra i programmi Grande Fratello Vip e Pechino Express. Sta ancora pensando se accettare una delle proposte arrivategli in questi giorni.

Immagine in evidenza: Giucas Casella; Mara Venier. Fonte: Giucas Casella/Instagram; Mara Venier/Instagram