Arriva in questi momenti una drammatica notizia dalla Sicilia, precisamente dalla spiaggia di Tabaccara molto vicino all’isola dei conigli di Lampedusa. Secondo quanto battuto dalle agenzie stampa locali in questi momenti, si sarebbe verificata una frana dal costone che sovrasta la celebre spiaggia e ci sarebbero persone coinvolte nell’accaduto.

Una frana dal costone sulla spiaggia

La notizia è di questi momenti e arriva non lontano dalla famosa isola dei conigli di Lampedusa, in Sicilia. Dal costone che sovrasta la spiaggia di Tabaccara si sarebbe distaccata una frana cui al momento non si conosce l’entità. Secondo quanto è possibile confermare al momento il distacco della frana sarebbe avvenuto a metà di questa mattinata, quando la spiaggia di Tabaccara era piena di bagnanti e turisti.

Non è possibile capire al momento se la frana abbia coinvolto delle persone anche se si presume fortemente la presenza di numerosi feriti. Intanto, da quanto si apprende, la Guardia Costiera è già attiva nella zona prestando il proprio soccorso.