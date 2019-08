Un giorno di dolore per Luciana Litizzetto. È venuta a mancare infatti la sua fidata e affezionatissima cagnolina Gigia. La triste comunicazione è arrivata attraverso il profilo Instagram della Littizzetto e i suoi seguaci, consci del legame che aveva con la sua amica a 4 zampe, non hanno mancato di stringersi con affetto attorno a lei.

Morta Gigia, la fedele amica di Luciana

Non è certo la prima volta che un personaggio pubblico rende nota la scomparsa del proprio fedele compagno a 4 zampe. Un dolore difficile da esprimere e che ben conoscono chiunque abbia avuto modo di trascorrere anni della propria vita in compagnia di un cane, silenzioso eppure così arguto, capace di comprendere senza aver bisogno di troppe spiegazioni.

È un dolore che purtroppo conosce in questo momento anche Luciana Littizzetto: appena qualche ora fa è apparsa su Instagram uno scatto che la ritrae abbracciata alla sua cagnolina Gigia, da poco scomparsa.

Il tenero scatto commemorativo

“Non ci sei più. E nemmeno io. Gigia tesoro mio“, scrive la Littizzetto su Instagram particolarmente provata dalla perdita della sua fedele cagnolina. In pochissime ore, al di sotto del suo post sono apparsi numerosissimi commenti di chi ha voluto sostenerla e chi ha voluto darle forza in un momento così triste.

“Ti siamo vicine Luciana“, le scrivono, e ancora “Chi non prova questo tipo di amore non potrà mai capire“, “So che in questi casi le parole non valgono niente – le scrive un utente – Ma ti abbraccio cara Lucy con tutto il cuore perché capisco il dolore che provi. Ciao piccola Gigia sei stata una cagnolina fortunata come fortunata è stata la tua famiglia ad avere te. Corri felice!”.