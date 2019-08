Craig Warwick rompe il silenzio, dopo due giorni dalla foto postata su Instagram in cui rivelava di essere in ospedale, lo scrittore ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini.

Craig Warwick risponde ai fan

Con due foto postate sul suo profilo Instagram, Craig Warwick ha ringraziato tutti coloro che lo hanno inondato di amore e preghiere in questi giorni. È ancora un mistero cosa gli sia accaduto e del perché si trovasse ricoverato presso l’ospedale di Milazzo, ma lo scrittore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha tenuto ad essere lui stesso a dare un messaggio ai fan.

I due post su Instagram

Nel post più recente pubblicato sul suo profilo Instagram, si vede un quarto del viso di Craig Warwick e una parte di dito che indica il cartello sul suo letto con scritto “Digiuno”.

L’occhio ridente di un Craig evidentemente sdraiato sul suo letto d’ospedale che scrive: “Day 4. Grazie mille per il vostro supporto e vostro messaggi meraviglioso”.

Il penultimo post invece è uno dei tanti messaggi di supporto che lo scrittore che parla con gli angeli ha ricevuto in questi giorni, in questo si vede una foto di lui e Maria Grazia Cucinotta. Anche nelle Instagram Stories Warwick tiene il conteggio dei giorni di ricovero; in quella di oggi si vede la sua gamba distesa sul letto d’ospedale e la dicitura “Day 5”.

La foto che ha spaventato i fan

Era stato lo stesso Craig Warwick a far sapere di trovarsi in un ospedale a Milazzo. Lo ha reso noto tramite un post pubblicato su Instagram in cui si vedeva la sua mano con attaccata una flebo. “Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo“, aveva scritto Warwick ricevendo un grande affetto da parte dei fan e degli amici; affetto che ancora adesso traspare dai commenti.