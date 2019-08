Altro che nuovo fidanzato: Emma Marrone continua a essere single (almeno ufficialmente) e il suo profilo Instagram racconta una verità opposta al romantico ritratto dipinto dalle cronache rosa. Il gossip non ha tardato ad attribuirle una storia d’amore con il modello norvegese Nikolai Danielsen, complici gli scatti di Chi che li ritraggono in barca come due innamorati. Ma c’è una ‘nota stonata’ nell’armonia di un racconto che la vorrebbe immersa nel fuoco della passione: lei se la spassa con gli amici (fratello al seguito) e di lui non c’è più traccia.

Emma in vacanza con gli amici

Nikolai Danielsen, presunto nuovo fidanzato di Emma, sembra essersi eclissato alla stessa velocità con cui il suo nome ha inondato le colonne del gossip.

Stando a quanto rivela il suo Instagram, sarebbe tornato agli impegni sul set nel giro di poche ore e, complice una posa in bianco e nero dai tratti malinconici, appare molto lontano dalle istantanee di una presunta liaison sotto il cielo di Capri.

Che sia una mossa per disorientare la stampa e vivere un amore al riparo dai riflettori? Non è dato saperlo, certo, ma non se ne capirebbe il motivo alla luce della proverbiale trasparenza con cui l’artista ha sempre affrontato le sue questioni di cuore.

Alcuni indizi deporrebbero a favore dell’ipotesi che tra la cantante e il modello ci sia soltanto un’amicizia. Tra tutti, spicca il fatto che Emma ha archiviato la parentesi estiva a Capri per raggiungere Formentera con suo fratello Checco e alcuni amici.

A dirla tutta, però, questi ultimi erano già presenti anche durante la presunta ‘fuga romantica’ della Brown con il bel norvegese. Anche questo dettaglio fa a botte con l’ipotesi che si trattasse di una vacanza a due all’insegna dell’amore.

Che fine ha fatto Nikolai Danielsen?

Sono in tanti a chiederselo, anche perché il primo a condividere uno scatto della vacanza con Emma è stato proprio lui (dettaglio, questo, che secondo alcuni è sintomo di una sorta di ‘dichiarazione d’amore’ ufficiale).

Ma seguendo le trame delle foto pubblicate dal modello, sembra che tra i due non ci sia più un contatto. Non un like o un commento reciproco, ma soltanto una posa suggestiva (e apparentemente malinconica) di un Danielsen in totale solitudine.

