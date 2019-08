Dopo l’annuncio dei partecipanti alla seconda edizione di Temptation Island Vip, si sono accese le polemiche riguardo a Damiano “Er Faina”, che prenderà parte con la fidanzata Sharon Macri, in passato fortemente critico verso alcuni programmi Mediaset. A più riprese, ha attaccato la conduttrice Barbara d’Urso. Questo ha suscitato le rimostranze dei fans.

Damiano “Er Faina”, il chiarimento su Temptation Island e la d’Urso

È tutto pronto per l’inizio di Temptation Island Vip, la cui seconda edizione sarà condotta da Alessia Marcuzzi. Uno dei protagonisti più discussi è sicuramente Damiano “Er Faina”, una sorta di influencer molto attivo sui social, che da sempre nei suoi post critica o commenta programmi televisivi o eventi legati all’attualità in modo verace e passionale.

Tra le vittime dei suoi giudizi al vetriolo sono finiti più volte anche i programmi di Canale 5 e, per questo, quando si è saputo che avrebbe preso parte al reality sui sentimenti di Maria De Filippi, molti gli hanno fatto notare l’incoerenza. A questo punto, Er Faina ha replicato in un video: “Io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa. Temptation l’ho sempre ammirato come programma, se mai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”.

Infatti, ripetutamente, l’uomo ha attaccato Barbara d’Urso, ma ciò ha portato molti “internauti” a chiedere che Damiano “Er Faina” possa venir squalificato dal programma.

Damiano “Er Faina”, ecco chi lo ha criticato

Damiano “Er Faina”, in questi anni, è diventato ovviamente un fenomeno dei social e questo ha attirato su di sé l’attenzione. Infatti, uno dei primi a sollevare l’incoerenza e l’ipocrisia del nuovo protagonista di Temptation Island Vip è stato Francesco Chiofalo, il Lenticchio dell’edizione classica, che dice: “La verità è che lui diceva queste cose contro la tv solo per fare clamore, per fare spettacolo, strumentalizzare e avere consensi.

In realtà lui quelle cose non le pensava e voleva la visibilità e i follower, venderebbe sua madre per quattro follower”. Chiofalo ha ammesso di essere rimasto deluso da Er Faina e di aver tolto il “Segui” alla sua pagina.

“Er Faina”, in questi giorni, è stato bersaglio anche delle critiche di Taylor Mega, che ha affermato come lui attacchi spesso le donne, sopratutto Barbara d’Urso, e di Tina Cipollari.