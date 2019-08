Temptation Island Vip 2 si preannuncia essere già tema di acceso dibattito e forse, come stanno facendo notare in molti, anche di malcelata delusione. Oggi è un giorno particolarmente importante per il format prossimamente in onda capitanato, per la prima volta, da Alessia Marcuzzi: sono state infatti svelate le 6 attesissime coppie vip che andranno a formare il cast ma nell’aria c’è tutt’altro che elettrizzazione, bensì insoddisfazione.

Svelate le 6 coppie di Temptation Island Vip

Un’edizione all’insegna dei sentimenti contrastanti. Con incredibile felicità gli autori di Temptation Island Vip avevano comunicato di aver scelto Alessia Marcuzzi per la nuova versione “deluxe” del programma delle coppie.

Una felicità però che ha dovuto scontrarsi contro il muro della delusione di molti seguaci che avrebbero preferito il ritorno di Simona Ventura o sul bis di Bisciglia e che invece hanno dovuto commentare amaramente l’arrivo dell’ex timoniera dell’Isola dei Famosi. E oggi, la storia si ripete: gli autori annunciano suoi social “le SEI COPPIE che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip“, in onda il prossimo settembre, ma nuovamente il grande pubblico risponde con infinita ironia e disillusione.

Il pubblico mormora: “Ma chi sono?”

“Tutte coppie di cui non frega assolutamente nulla a nessuno, bravi, bel cast“, commenta un utente su Twitter e quello che si può effettivamente constatare è che, alla luce della lista dei nomi dei futuri isolani, il pubblico è perplesso e ossessionato da una sola domanda: “Chi sono?

“.

Le 6 coppie

Essendo l’edizione “vip”, e dopo i numerosi gossip riguardo i caldi e probabili concorrenti, il pubblico si aspettava grandi nomi che sembrano però non esserci nel definitivo cast. Sono pronti a mettere in discussione le proprie storie d’amore Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti; il cantautore Pago e l’ex tronista Serena Enardu; l’attore Ciro Petrone, ex de La Fattoria, e la compagna Federica Caputo; Simone Bonaccorsi, il più bello d’Italia, e la fidanzata Chiara Esposito; “Er Faina” e la compagna Sharon e chiudono il ciclo Stefano Macchi con la sua Anna Pettinelli.

La delusione sui social: “Non li conosce neanche mia nonna“

Un cast famoso sì, ma non propriamente “vip” così come si aspettava il pubblico che puntava il dito su coppie decisamente più calde al momento. I seguaci del programma non hanno titubato a gettare i neo concorrenti nel tritacarne del loro umorismo, tagliente. Così su Instagram commentano gli utenti: “L’unico vip sono io da casa che li guardo allora“; “Fortuna che è vip, non ne conosco uno“; “Erano più vip quelli che hanno partecipato al nip“; “Che vip! Non li conosce neanche mia nonna“; “Ma se non conosco nessuno di quelli citati devo preoccuparmi“. Insomma, un esordio non proprio convincente ma lo spettacolo deve ancora avere inizio e senza dubbio grazie alla partecipazione Temptation Island Vip, qualcosa di “estremamente vip” lo acquisiranno!