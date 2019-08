Sulle classiche note di Love the way you lie di Rihanna, arriva il promo della prossima attesissima edizione di Temptation Island Vip, condotto per la prima volta in assoluto da Alessia Marcuzzi che dopo essere diventata un’esperta di naufraghi e Honduras, si cimenterà con tradimenti e dinamiche di coppia. Se molti hanno accolto la notizia con felicità, altrettanti si sono scagliati contro la scelta di Mediaset inveendo contro la conduttrice.

Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi al timone

Le ultime edizione de L’Isola dei Famosi hanno messo alla prova la pazienza e la preparazione di Alessia Marcuzzi, trovatasi in più occasioni in scomode posizioni, a volte del tutto in silenzio mentre lo show naufragava insieme ai concorrenti.

Ora però, la Marcuzzi cambia aria e approda nello studio di Temptation Island Vip, dichiarandosi entusiasta per la nuova opportunità offertale da Maria De Filippi, mente del programma. Eppure il pubblico sembra non averla presa unanimemente come la conduttrice anzi.

Pubblico in rivolta: “Già il promo è di una noia mortale“

Il toto-nomi per i partecipanti della prossima edizione deluxe di Temptation Island Vip riesce a distogliere di poco l’attenzione dall’arrivo della nuova conduttrice. Il pubblico è agitato e mentre molti sembrano apprezzare finalmente il nuovo spirito d’iniziativa della Marcuzzi, altri sembrano proprio contrariare la scelta di Mediaset.

“Mi spiace ma la magia che trasmette Filippo… è insostituibile“, scrive un utente, amareggiata che non sia sempre Bisciglia – reduce da un successo straordinario – ad occuparsi anche dell’edizione vip. C’è anche chi ha già iniziato a rimpiangere Simona Ventura, la prima a condurre TIV: “Simona Ventura era perfetta per la versione Vip. Già dal promo la Marcuzzi è di una noia mortale… mamma mia“.

“Vogliamo Bisciglia“

Generalmente, la voce di popolo implora affinché sia Bisciglia, attraverso un colpo di scena, a sottrarre il timone alla Marcuzzi ma ormai il dado è tratto.

Qualcuno, affilato, così commenta sempre sotto al post del promo: “Se gestirà le storie come ha gestito quella di Riccardo Fogli stiamo a posto!! – risfoderando dal passato il brutto caso scoppiato a L’Isola dei Famosi – Ha stufato, ormai ha fatto il suo tempo, sto solo rovinando programmi su programmi imponendo la sua presenza, a mio avviso stucchevole e volgare ( a partire dall’abbigliamento, sempre criticato da tutti e sempre puntualmente riproposto ogni puntata, infischiandosene del pubblico)…quest’edizione sarà la prima che non seguirò anche perché le prime coppie confermate sono più noiose di lei…adiós“.

*immagine in alto: Alessia Marcuzzi. Fonte/Instagram Temptation Island Vip