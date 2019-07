Luglio volge al termine e si avvicina la fine di Temptation Island, ma i fan del programma già si sfregano le mani al pensiero della versione Vip che sta per arrivare. Ne sono state dette tante a riguardo, specie sulla potenziale sostituta di Simona Ventura che l’anno scorso condusse la prima edizione del programma con enorme successo. Nei giorni scorsi ha cominciato a circolare con insistenza la voce che sarebbe stata Alessia Marcuzzi a raccogliere quest’eredità, ancora una volta, come fu per l’Isola dei Famosi. Ebbene quella voce è stata confermata.

Intanto la macchina dello show si è messa in moto e già si comincia a fare una cernita delle coppie di famosi che popoleranno l’isola delle tentazioni.

Alessia al comando

Sarà una stagione televisiva entusiasmante quella che si appresta a cominciare Alessia Marcuzzi, anche se i progetti all’orizzonte aumentano. Se da un lato sappiamo che il palinsesto Mediaset la conferma al timone dell’Isola dei Famosi e di una delle due puntate settimanali delle Iene, ora il suo nome viene confermato anche per Temptation Isalnd Vip.

Per quest’ultimo appuntamento, però, il tempo stringe: le riprese dello show targato Fascino cominceranno alla fine di agosto e il programma andrà in onda a partire da settembre.

Non resta quindi che selezionare le coppie di volti noti che hanno intenzione di mettersi alla prova.

Le coppie scartate

Come per la potenziale sostituta della Ventura, anche sulle coppie di partecipanti sono esplosi i rumors in queste settimane. Ebbene, pare che la capoprogetto Raffaella Mennoia abbia deciso di escludere i vip innamorati che sono troppo attivi sui social network.

Soprattutto sono state smentite le voci su alcune papabili coppie. Non ci saranno nessuno dei due fratelli Rodriguez con i rispettivi partner, né Cecilia con Ignazio, né Jeremias con Soleil. Non ci saranno nemmeno i novelli fidanzatini dell’ultimo Grande Fratello Kikò Nalli e Ambra Lombardo, tanto meno Francesca De Andrè con Gennaro Lillio.

Esclusa anche la possibilità di vedere sull’Isola gli innamoratissimi Luca Onestini e Ivana Mrazova. Dunque la domanda resta: quali saranno le coppie pronte a sfidare i tentatori?