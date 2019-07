Kikò Nalli ed Ambra Lombardo sono la nuova coppia della tv. Innamoratisi di fronte le telecamere del Grande Fratello, i 2 sembrano così presi da essere pronti a lanciarsi in qualsiasi sfida.

Normale quindi che tutti i riflettori, adesso siano puntati su di loro e che ad entrambi stiano arrivando diverse proposte televisive. Su una di queste si sbottona appena l’hair stylist, ma non si sbilancia.

Di nuovo insieme in tv

L’ex marito di Tina Cipollari ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Sono. “Ci hanno proposto un programma tv insieme ma finché non arrivano chiusure reali non dico nulla“. Niente dettagli quindi, almeno fino a che non avrà nulla di ufficiale tra le mani. Ma già c’è qualcuno che pensa si possa trattare di Temptation Island, possibilità a cui la professoressa siciliana si sarebbe detta aperta a valutare.

Anche Kikò si dice pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva al fianco della sua nuova compagna. Tuttavia, l’hair stylist mette in chiaro di non voler assolutamente abbandonare il suo lavoro. “Amo il mio lavoro. Sto facendo di tutto per tornare a “sforbiciare”. È questa la mia vita: quella che voglio“.

Una coppia affiatatissima

A guardarli da fuori, Kikò e Ambra appaiono come una coppia affiatatissima. Lei ha messo in conto il fatto che lui abbia una ex moglie che è una personalità imponente. Tuttavia accanto a Nalli, la Lombardo ha trovato una nuova serenità, dopo i trascorsi violenti del suo ultimo amore. Ed infatti la professoressa è pronta ad accogliere nella sua vita la famiglia di Kikò, sperando un giorno di riuscire a diventare amica della vamp.

Lui sembra puntare molto sulla loro storia, perché ci crede ciecamente. “Il nostro è un amore pulito, senza doppi fini o giochi. Daremo modo alla gente di credere in questa nostra storia“.