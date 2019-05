Ambra Lombardo, nuova fiamma di Kiko Nalli, ex di Tina Cipollari, si è confessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. La sexy professoressa del Grande Fratello è finita nell'occhio del ciclone per il flirt con l'hairstylist dei vip.

Se in un primo momento la vamp opinionista sembra vedere di buon occhio questa "simpatia" tra l'ex marito e la bella Ambra, dopo alcune dichiarazioni del figlio di Tina, Francesco ha fatto un passo indietro. Sui profili social della Cipollari, infatti, sono apparse alcune frecciatine indirizzate proprio alla Lombardo. Secondo la tesi di Tina infatti la gieffina, furba, avrebbe sfruttato l'interesse di Kiko nei suoi confronti, per avere più visibilità.

Ambra replica alle "accuse"

All'accusa di aver cavalcato l'onda del momento per finire sotto i riflettori, sfruttando il palese interesse di Nalli, la Lombardo ha la risposta pronta e la far risuonare tra le pagine di Novella 2000. "Tina ha scritto quella frase sibillina e tutti l’hanno immediatamente associata a me" ha detto Ambra commentando il suo post su Instagram: "Disse la volpe al tasso, tu sei furba, ma io ti passo".

Ambra Lombardo, la concorrente che ha stregato Kikò Nalli. Fotogramma Mediaset

Poi certa dei suoi sentimenti ha aggiunto: "Sinceramente dubito che una donna importante come lei abbia paura di me, tanto da paragonarmi a un ‘tasso’. Tina lavora in TV, ha un pubblico pazzesco e credo sia anche prossima al matrimonio con il suo nuovo compagno. Cosa vuoi le interessi del rapporto tra il suo ex e la sottoscritta? Con Kikò è finita da due anni. Di certo si riferiva ad altro!".

Aspettando Kiko

Anche se l'amore non ha avuto il tempo di esplodere all'interno delle mura del Grande Fratello, Ambra aspetta Kiko, il confronto con lui. Fuori dal reality, infatti, la Lombardo era impegnata, ma appena uscita ha chiuso ogni rapporto con il suo ex compagno, attendendo solo di rivedere Nalli.

Ambra e Kiko Nalli al Grande Fratello

"Personalmente mi sento molto serena e mi va di affrontare il futuro con Kikò" dichiara sicura la gieffina. "Con Tina ci sarà sempre rispetto, ma la mia vita e i miei sentimenti non li tocca nessuno. L’unica cosa che mi dispiace è che adesso non posso confrontarmi con lui. Sono certa che il tempo ci darà ragione e la nostra relazione andrà avanti come è giusto che sia".