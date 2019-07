Lei è la nuova bellissima compagna di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Ambra Lombardo e l’hairstylist si sono conosciuti nell’ambito del Grande Fratello. Lui per lei ha perso la testa da subito, lei si è lasciata conquistare dai modi suoi modi gentili e romantici.

Eppure prima di entrare nella Casa la professoressa Lombardo era impegnata con un altro. A quanto pare però si trattava di un amore tossico, di cui solo ora emergono i retroscena. Un uomo violento, che la faceva sentire colpevole e che prima di adesso non aveva mai trovato il coraggio di lasciare. Non è la prima volta che Ambra parla di lui, dal momento che quest’uomo, di cui non fa il nome, ha segnato profondamente la sua vita. Per fortuna ora c’è Kikò Nalli nella sua vita.

Un ex violento

Ambra ha raccontato del suo ex fidanzato violento, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. “Lui era geloso dei ragazzi che avevo conosciuto in passato, prima di lui” comincia la gieffina. “Mi recriminava storie di quando nemmeno ci conoscevamo: trascorsi inventati perché io non lo avevo mai tradito. E si arrabbiava…“.

Poi i dettagli sconcertanti: “Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Non mi prendeva a schiaffi, preferiva strattonarmi. Preferiva strattonarmi. Per terra. Ricordo di aver nascosto per giorni un livido sul collo che si allungava fino al petto. Poi mi riempiva di insulti molto pesanti. Cose forti. Gesti forti e violenti”.

Quella sensazione di colpevolezza

Ambra racconta questa storia, per infondere quella forza e quella consapevolezza di innocenza che le è mancata per tanto tempo. Perché prima di aprire gli occhi, la Lombardo si sentiva tutt’altro che colpevole.”Io mentivo a me stessa, mi colpevolizzavo. A tratti ero convinta di essere io la responsabile dei suoi comportamenti. Io lo amavo nonostante la sua crudeltà. Io ero innamorata di una parte buona che vedevo in lui che, in realtà, non c’era”.

Proseguendo si rivolge a chi, come è accaduto a lei, è vittima di violenza. “Sono stata solo un’illusa. Il consiglio che posso dare è di non fare come me, bisogna denunciare subito: un uomo violento è un uomo che non sta bene“.

Un nuovo amore

L’incontro con Kikò gli ha aperto le porte di un nuovo amore, sincero, gentile, a cui la Lombardo non ha voluto rinunciare. I due fanno sul serio e sembrano intenzionati a costruire il loro futuro insieme, anche se Ambra sa che Nalli ha vincoli indissolubili, in quanto padre di 3 figli nati da Tina Cipollari.





Non ha intenzione di pianificare a lungo termine, ma Ambra vuole vivere questa storia passo dopo passo. E il prossimo step potrebbe proprio quello di diventare amica dell’ex moglie di Kiko, per cui ha già espresso profonda stima ed enorme simpatia. Ci starà la vamp opinionista di Uomini & Donne?