Continua il sogno di Ambra Lombardo e Kikó Nalli, che si sono innamorati tra le mura del Grande Fratello. I due sono le stati sotto i riflettori non solo per il flirt scattato durante il reality, ma anche per le frecciatine lanciate da Tina Cipollari, ex dell’hairstylist.

Adesso, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 2 ha dichiarato di seguire la vamp da tempo. Non solo… Ha anche confessato di valutare l’idea di prendere parte a Temptation Island.

Pronta ad “abbracciare” la famiglia di Kikó

La bella professoressa siciliana sembra davvero coinvolta dal suo Kikó. Lo è al punto che è pronta ad accogliere nella sua vita anche la sua famiglia. Questo non significa fare progetti a lungo termine, sottolinea, semplicemente significa non voler porre nessun limite al loro rapporto.

“Non sono nata ieri. So che Kikò ha dei bellissimi figli” dice la Lombardo raccontandosi per Ora o Mai Più. “Ora non sto lì a dire ‘adesso facciamo questo, tra un anno quest’altro’… La famiglia non è una cosa che immagino. Cioè, non la vivo con qualche aspettativa particolare. A me piace lui e tutto quello che arriva con lui mi rende felice… Tina è stata divertentissima, la seguo da tanti anni. Non ho mai fatto esternazioni di sorta su di lei anche se sono stati riportati dei virgolettati. Sono molto rispettosa della famiglia di Kikò“.

Al vaglio l’ipotesi Temptation Island

L’ex gieffina, che con il Grande Fratello si è trovata catapultata davanti alle telecamere, ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro di insegnante, per giocarsi la sua carta nel mondo dello spettacolo. E così quando si parla di eventuale partecipazione a Temptation Island Vip in coppia con Kikó, sembra favorevole.

“Io sono siciliana, ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne, però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire… Io sono una cornuta eccellente, le corna le ho ricevute ma non le faccio”. Sembra molto sicura della sua storia con Kikó. Forse è per questo che già si tocca l’argomento convivenza. “Ne abbiamo parlato, lui è molto possibilista per una convivenza. Lui dice che mi vuole e che vuole un rapporto vero e autentico… Quindi uno dei due si deve trasferire. Lui è papà e molto probabilmente sarò io ad avvicinarmi. Però vedremo“.