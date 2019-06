Francesca De André e Gennaro Lillio ancora insieme. La coppia, nata tra una bufera e l’altra dentro la casa del Grande Fratello, ha partecipato a un gioco organizzato dai produttori del programma. I due hanno, ironicamente e amorevolmente, rivelato qualche dettaglio piccante della loro love story.

Obbligo o verità?

I due ex gieffini, Francesca e Gennaro, si sono sottoposti al famoso gioco “Obbligo o verità?“, organizzato dalla produzione del GF. Sono stati, appunto, obbligati a rispondere ad alcune domande e a compiere dei gesti ognuno nei confronti dell’altro. E mentre corrono le voci su una possibile partecipazione dei due al reality Temptation Island Vip, la De André e Lillio si sono divertiti in un siparietto comico, in cui si intuisce l’affiatamento. Nel video la coppia si bacia teneramente, ride, scherza, canta e si confronta. La prima domanda è stata: “Conosci le canzoni di Fabrizio De André?“. La risposta di Gennaro: “Conosco la canzone Don Raffaè“, e l’ha intonata insieme alla nipote di Faber.

Le domande personali

Dopo qualche sketch divertente, la domanda che tutti i fan della coppia aspettavano e che confermerebbe la notte folle d’amore passata da Francesca De André e Gennaro Lillio: “La prima cosa che hai fatto appena uscito dal GF?“. Lei prontamente ha risposto: “Non si può dire“; invece lui ha affermato: “Ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel“. La De André, scherzosamente, ha controbattuto: “Io in realtà ero a casa mia, non è vero che ero in albergo!“.

Complicità tra Gennaro Lillio e Francesca De André. Immagine Mediaset Play

Il quesito successivo rivolto a Francesca si riferiva al suo passato amoroso recente, senza nominarlo, la De André ha fatto riferimento al comportamento da tenere con il suo ex. Alla domanda: “Qual è la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?“, la genovese ha risposto: “Ragazzi, direi l’indifferenza. Se si chiama ex un motivo ci sarà“.

Divertimento e intesa tra la coppia

Il tempo è trascorso tra una scenetta da film in cui i due hanno interpretato la scena in cui Lilli e il Vagabondo mangiando uno spaghetto si danno un bacio, e l’imitazione da parte di Francesca di Taylor Mega. Infine, una domanda alla quale la De André ha risposto in maniera molto autoironica: “Come ti vedi tra un anno? In una clinica psichiatrica! Il brutto dovrebbe essere passato no?!“.

Immagine in evidenza: Gennaro Lillio e Francesca De André durante il gioco “Obbligo o verità?”. Fonte: Mediaset Play