Il Grande Fratello si è concluso ieri e a quanto pare, chiusa la porta rossa alle spalle di Francesca De André la bella figlia d’arte sembra essersi abbandonata alla passione. Con chi? Ovviamente con il coinquilino Gennaro Lillio, il cui flirt è nato e maturato proprio sotto le telecamere all’interno della Casa più spiata d’Italia.

A lanciare l’indizio sui social è la sorella di Francesca, Fabrizia che in una conversazione con la fanpage della gieffina pare alluda proprio a Gennaro e la De Andrè. Uno screenshot della conversazione è stato pubblicato tra le story del profilo fan di Francesca.

La story che fa sognare

È Fabrizia De Andrè a svelare quello che è accaduto al termine della finale. Stando a quanto racconta al profilo labimbadifrancesca dopo la puntata ci sono stati grossi festeggiamenti, a cui ha preso parte lei stessa.

Nella conversazione con i fan scrive: “Eravamo tutti qui ieri sera, hanno passato una notte folle d’amore“. Pochi dubbi sul fatto che la figlia del celebre Cristiano si stia riferendo alla sorella e al modello napoletano. Ovviamente la reazione dell’account è stata una emoticon con gli occhi a stellina. Ed in risposta una cascata di occhi a cuoricino.

Il percorso di Francesca

Il percorso di Francesca De Andrè all’interno della Casa è stato molto tortuoso e seminato di polemiche e litigi. Da Mila Suarez a Megan Taylor, la figlia d’arte non ha mai nascosto le unghie. Con il senno di poi ammette che questo atteggiamento aggressivo spesso si manifestava come meccanismo di difesa. “Per me non è stato semplice vivermi tutti i casini che mi sono piombati addosso, non mi sarei aspettata di vivere tanto dolore. Reagisco come un cane che viene bastonato e morde il primo che si trova davanti, in realtà dentro provo una grande sofferenza che manifesto con aggressione, ma non sono una persona cattiva” ha raccontato alla fine dell’avventura. Nonostante questo però si sente genuina e reale “Di tante cose mi vergogno, ma se c’è una cosa che posso dire con fermezza è che quando io mi guardo allo specchio posso dire a me stessa che sono stata vera“.

Francesca De Andrè e Gennaro nella casa

Sarà questa schiettezza che ha fatto breccia nel cuore del modello napoletano? Eppure Gennaro ha dichiarato che la sua prima impressione nei confronti della De Andrè non è stata delle migliori. “Volevo nominarla all’inizio” ha detto Lillio. Poi piano piano è nato un interesse reciproco, che dopo il tradimento dell’ex fidanzato di Francesca ha avuto la libertà di trasformarsi in sentimento puro.